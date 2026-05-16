La semifinale degli Internazionali d'Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, in corso sul Campo Centrale del Foro Italico, è stata interrotta e sospesa a causa della pioggia. Il match, molto atteso dal pubblico romano, ha visto l’azzurro in vantaggio per 6-2 5-7 4-2 nel terzo set al momento dello stop. La ripresa della sfida è stata fissata per il giorno successivo, con Sinner che ripartirà avanti di un break.

L'incontro ha avuto un avvio brillante per Sinner, che ha dominato il primo set in soli 33 minuti, lasciando poche possibilità al suo avversario.

Nel secondo parziale, tuttavia, l’italiano ha mostrato segni di difficoltà fisica: la mano destra tremava e il respiro appariva affannoso, tanto che la madre ha lasciato la tribuna. Nonostante un momento di apparente cedimento, Sinner è riuscito a risalire da una situazione complicata, annullando ben tre palle break e strappando il servizio a Medvedev, ma ha poi ceduto il set con il punteggio di 7-5.

La pioggia ferma la corsa di Sinner verso la finale

Nel terzo set, Sinner ha ritrovato energia e concentrazione, riuscendo a portarsi avanti di un break sul 4-2. Proprio in quel frangente, la pioggia ha iniziato a cadere copiosa sul Centrale, costringendo il giudice di sedia a sospendere la partita.

Nonostante un primo tentativo di proseguire e le rassicurazioni del giudice riguardo le “buone condizioni” del campo, le proteste dell’azzurro hanno portato alla definitiva interruzione e al rinvio dell'incontro. Il verdetto finale per l'accesso alla finale è dunque rimandato.

La semifinale riprenderà il giorno successivo non prima delle ore 15, subito dopo la semifinale di doppio che vedrà impegnata la coppia italiana Bolelli-Vavassori, anch’essa in programma sul Centrale. Per Jannik Sinner, l'obiettivo è raggiungere la sua seconda finale consecutiva a Roma, un traguardo che ora dovrà attendere ancora qualche ora.

Ruud in finale, sfuma il sogno di Darderi

Prima della sospensione del match tra Sinner e Medvedev, il sogno di un derby tutto italiano in finale era già svanito.

Luciano Darderi è stato sconfitto da Casper Ruud in poco più di un’ora, garantendo al tennista norvegese il primo posto disponibile per la finale degli Internazionali d’Italia. L’attesa per conoscere il secondo finalista si prolunga quindi di almeno un giorno, mantenendo alta la tensione al Foro Italico.

Le condizioni meteo avverse hanno dunque caratterizzato la giornata al Foro Italico, imponendo agli organizzatori e agli atleti di rivedere i programmi. Il pubblico dovrà attendere ancora per sapere se Sinner riuscirà a conquistare la finale e proseguire il suo cammino nel prestigioso torneo romano, in una sfida che si preannuncia avvincente anche nella sua ripresa.