Il Portogallo ha ufficializzato la lista dei 27 giocatori convocati per la Coppa del Mondo 2026, un evento attesissimo che si terrà dall’11 giugno al 19 luglio negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. Tra i nomi selezionati spicca quello di Cristiano Ronaldo, che a 41 anni si appresta a disputare il suo sesto Mondiale, un traguardo che potrebbe eguagliare il record di Lionel Messi.

La sesta Coppa del Mondo di Cristiano Ronaldo

Il commissario tecnico Roberto Martínez ha deciso di includere il fuoriclasse portoghese nella rosa dei 27 atleti che rappresenteranno la nazionale.

L’attaccante, che ha superato un infortunio subito a fine febbraio mentre militava nell’Al‑Nassr, aveva saltato le amichevoli di marzo contro Messico e Stati Uniti. Tuttavia, è tornato in campo con il suo club, dimostrando di essere pienamente recuperato e pronto per affrontare la prestigiosa competizione mondiale.

Il Portogallo è stato sorteggiato nel Gruppo K, dove affronterà le nazionali di Colombia, Uzbekistan e Repubblica Democratica del Congo. Prima di stabilire il proprio ritiro in Florida, la squadra scenderà in campo per due importanti test amichevoli: il primo appuntamento è fissato per il 6 giugno contro il Cile, in una località nei pressi di Lisbona, mentre il secondo match si disputerà il 10 giugno a Leiria contro la Nigeria.

La rosa completa dei convocati del Portogallo

La selezione portoghese include quattro portieri di alto livello: Diogo Costa (Porto), José Sá (Wolverhampton Wanderers), Rui Silva (Sporting) e Ricardo Velho (Gençlerbirligi Ankara). Il reparto difensivo è composto da Diogo Dalot (Manchester United), Matheus Nunes (Manchester City), Nelson Semedo (Fenerbahçe), João Cancelo (FC Barcelona), Nuno Mendes (PSG), Gonçalo Inácio (Sporting), Renato Veiga (Villarreal), Rúben Dias (Manchester City) e Tomás Araújo (Benfica).

A centrocampo, la squadra potrà contare sull’esperienza e il talento di Rúben Neves (Al‑Hilal), Samu Costa (Maiorca), João Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United) e Bernardo Silva (Manchester City).

L’attacco, oltre al già citato Cristiano Ronaldo (Al‑Nassr), vanta nomi di spicco come João Félix (Al‑Nassr), Francisco Trincão (Sporting), Francisco Conceição (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leão (Milan), Gonçalo Guedes (Real Sociedad) e Gonçalo Ramos (PSG).

Un traguardo storico per il fuoriclasse portoghese

La partecipazione di Cristiano Ronaldo alla prossima Coppa del Mondo segna un momento storico: sarà il primo calciatore a prendere parte a ben sei edizioni del torneo. Questo straordinario risultato lo pone in una posizione unica nel panorama calcistico mondiale, un traguardo che potrebbe essere condiviso con Lionel Messi, anch’egli atteso alla sua sesta apparizione mondiale. A 41 anni, CR7 continua a essere un punto di riferimento fondamentale e una fonte d’ispirazione per la sua nazionale, dimostrando una longevità e una dedizione al calcio senza precedenti.