Una vera e propria impresa quella compiuta da Luciano Darderi agli Internazionali d'Italia: il tennista azzurro ha sbalordito il pubblico e gli addetti ai lavori, superando il numero due del torneo, Alexander Zverev, e conquistando così un prestigioso posto nei quarti di finale. Il match, disputato sulla terra rossa di Roma, ha visto l'italiano imporsi in rimonta con il punteggio di 1-6, 7-6, 6-0, ribaltando una situazione iniziale di netto svantaggio e dimostrando un carattere e una determinazione fuori dal comune.

Darderi, dopo aver perso nettamente il primo set, è riuscito a rientrare con forza in partita nel secondo parziale, portandolo al tie-break e aggiudicandoselo con tenacia.

Nel terzo e decisivo set, l'azzurro ha letteralmente dominato, lasciando a zero il suo blasonato avversario e chiudendo la sfida con autorità e grande sicurezza. Grazie a questa straordinaria vittoria, Darderi accede ai quarti di finale dove affronterà lo spagnolo Rafael Jodar, proseguendo il suo entusiasmante percorso in uno dei tornei più prestigiosi del circuito tennistico internazionale.

Il percorso di Darderi e il valore della vittoria

Il successo contro Zverev rappresenta un risultato di enorme rilievo per Darderi, che si era già messo in luce nei turni precedenti del torneo romano. Il tennista italiano aveva infatti battuto Hanfmann all'esordio e successivamente Paul nel terzo turno, mostrando fin da subito un'ottima condizione.

La vittoria contro il tedesco, che in passato aveva già superato Darderi in un precedente incontro agli Internazionali 2024, segna una vera e propria svolta nella carriera dell'italiano e conferma la sua costante crescita sul palcoscenico internazionale del tennis.

Il match si è svolto nella suggestiva cornice della BNP Paribas Arena, con Darderi che ha saputo gestire la pressione di un incontro così importante e sfruttare al meglio il sostegno del pubblico di casa. La sua prestazione, in particolare nel terzo set, ha evidenziato una notevole solidità mentale e fisica, elementi imprescindibili per competere ai massimi livelli e affrontare avversari di calibro mondiale.

Dettagli del match e copertura televisiva

L'incontro tra Darderi e Zverev era molto atteso dagli appassionati, anche in virtù del precedente tra i due, che aveva visto il tedesco prevalere in due set nel 2024. La sfida, inserita come terzo match del programma diurno, si è disputata non prima delle ore 14, attirando l'attenzione di un vasto pubblico e dei media specializzati. La partita è stata trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport e, per gli abbonati, è stata visibile anche in streaming tramite l'app SkyGo e sulla piattaforma NOW, a testimonianza del grande interesse che circonda il prestigioso torneo romano e i suoi protagonisti.

Con questa vittoria sorprendente, Darderi si conferma tra le sorprese più interessanti degli Internazionali d'Italia 2026, pronto ora a sfidare Rafael Jodar per continuare a sognare in grande e avanzare ulteriormente nel tabellone principale.