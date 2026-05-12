Jannik Sinner ha staccato il pass per i quarti di finale degli Internazionali d'Italia, superando il connazionale Andrea Pellegrino in un derby tutto italiano. Dopo l'incontro, svoltosi su uno dei campi più prestigiosi del Foro Italico, il tennista azzurro ha commentato l'importanza di queste sfide: "Il derby qui in Italia è sempre diverso; con Andrea ci eravamo affrontati sette anni fa ed è stato bello rigiocare oggi su uno dei campi più belli del mondo". Sinner ha poi manifestato un pizzico di rammarico per la fase del torneo in cui si è svolto il match: "Peccato che fosse solo agli ottavi questa gara, sarebbe stato più bello se fosse stata più in là con il torneo.

Sono molto felice per lui, ha fatto un torneo straordinario. È stata una grande partita da parte sua".

Il numero uno del mondo ha anche posto l'accento sulle difficoltà affrontate nelle giornate precedenti, legate sia alle condizioni atmosferiche, in particolare il forte vento, sia ai diversi orari di gioco. "I quarti sono un turno già importante", ha dichiarato Sinner, aggiungendo: "Ho iniziato in serale, ora due gare di giorno con tanto vento e non era facile esprimere un buon tennis. Il giorno di riposo mi aiuterà". La vittoria su Pellegrino rafforza ulteriormente il momento positivo di Sinner, che prosegue la sua corsa nel prestigioso torneo romano.

Il valore del derby e la crescita di Pellegrino

Il confronto tra Jannik Sinner e Andrea Pellegrino ha rappresentato un momento significativo per il tennis italiano. Sebbene i due atleti si fossero già incontrati in passato, questa è stata la prima volta che si sono affrontati in una competizione di tale livello nel circuito maggiore. Sinner ha riconosciuto apertamente i progressi del suo avversario, evidenziando la qualità della partita giocata da Pellegrino e l'importanza di avere un numero crescente di tennisti italiani protagonisti nelle fasi avanzate del torneo.

Il cammino di Sinner e il contesto italiano

Nel suo percorso agli Internazionali d'Italia, il tennista altoatesino aveva già superato l'australiano Alexei Popyrin in due set, garantendosi l'accesso agli ottavi di finale.

Dopo quella vittoria, Sinner aveva commentato: "Sono molto contento perché le condizioni erano difficili a causa del vento. Sono partito bene anche perché Popyrin aveva messo poche prime in campo". Il derby con Pellegrino, come ribadito da Sinner stesso, ha segnato il primo confronto tra i due nel circuito maggiore, dopo un precedente scontro avvenuto nel 2019 a livello Challenger. La partecipazione di un numero maggiore di atleti italiani nelle fasi avanzate del torneo è stata definita da Sinner come "un grande onore" per l'intero movimento tennistico nazionale, sottolineando l'importanza di questa rappresentanza in casa.