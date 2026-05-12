La Roma del grande tennis ha vissuto una delle sue sorprese più fragorose. Sul campo Bnp Paribas, Luciano Darderi ha trasformato una partita che sembrava indirizzata verso un esito scontato in una vittoria di grande peso, superando Alexander Zverev in tre set: 1-6, 7-6, 6-0. Con questo successo, l’Italia porta due giocatori nei quarti di finale, mentre il numero 3 del mondo esce di scena dopo aver mancato quattro occasioni per chiudere il match.

Un avvio in salita, poi la svolta

Per i primi minuti la sfida aveva preso una piega nettissima in favore del tedesco.

Nei 29 minuti iniziali, Zverev aveva imposto ritmo e profondità, lasciando intendere una chiusura rapida. E invece Darderi ha trovato lentamente spazio, tenuta e coraggio, costruendo una rimonta che ha cambiato completamente l’inerzia dell’incontro. Anche il secondo set, aperto male con un servizio ceduto subito, sembrava poter ribaltarsi ancora contro l’azzurro, soprattutto dopo un nuovo break subito sul 3-2 e un richiamo arbitrale che ne aveva aumentato la tensione.

Il tiebreak e il crollo del favorito

Il passaggio decisivo è arrivato nel tiebreak del secondo set, giocato su un filo sottilissimo. Darderi si è trovato più volte a un passo dalla sconfitta: sotto 6-5, poi 8-7, 9-8 e 10-9, è riuscito ogni volta a restare attaccato al punteggio.

Alla prima palla match, sull’11-10, Zverev ha commesso un doppio fallo che ha rimesso tutto in discussione e ha aperto la strada al terzo set. Da quel momento il match ha cambiato volto: il tedesco è apparso spento, fuori partita sia sul piano fisico sia su quello mentale, mentre Darderi ha preso il controllo fino al 6-0 conclusivo.

La spinta del pubblico e il prossimo ostacolo

Al termine, l’azzurro ha raccontato una prova difficile, spiegando di non essersi sentito al meglio nel primo set e di aver trovato la svolta anche grazie a qualche errore del rivale e al sostegno costante del pubblico. Nei quarti lo attende lo spagnolo Rafa Jodar, protagonista a sua volta di un cammino solido dopo aver eliminato Learner Tien. Per l’Italia, intanto, resta una giornata che sa di impresa: Sinner avanti sul Centrale, Darderi protagonista di una rimonta memorabile.