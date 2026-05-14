Una serata indimenticabile per il tennis italiano agli Internazionali d'Italia ha visto Luciano Darderi compiere un'impresa, conquistando la semifinale dopo una lunga battaglia contro lo spagnolo Rafael Jodar. L'azzurro si è imposto in tre set, con il punteggio di 7-6, 5-7, 6-0, al termine di un match estenuante durato oltre tre ore sul campo centrale di Roma, caratterizzato da grande tensione e spettacolo.

La partita è stata ricca di colpi di scena. Il primo set si è risolto al tie-break, con Darderi capace di rimontare da 2-5, mostrando grande determinazione e lucidità.

Nel secondo set, l'italiano ha sprecato due match point, cedendo il parziale per 7-5. Nel terzo e decisivo set, però, Darderi ha dominato, approfittando delle difficoltà fisiche di Jodar, afflitto da crampi, e ha chiuso con un netto 6-0.

Una partita interrotta dal fumo e conclusa a notte fonda

La sfida è stata complicata da una lunga interruzione: la partita è stata sospesa per circa venti minuti a causa del fumo proveniente dai fuochi d'artificio dello stadio Olimpico, dove si era conclusa la finale di Coppa Italia di calcio. Già in ritardo per la pioggia, l'incontro si è protratto fino a notte inoltrata, mettendo a dura prova i tennisti.

Questo successo proietta Luciano Darderi nell'élite del tennis italiano.

L'atleta diventa il decimo italiano nella storia a raggiungere almeno una semifinale in un torneo Masters 1000, e l'ottavo nell'Era Open agli Internazionali d'Italia. In semifinale, l'azzurro affronterà il norvegese Casper Ruud, in un incontro che si preannuncia di altissimo livello e che potrebbe scrivere un'altra pagina importante per il tennis nazionale.

La finale attende il Presidente Mattarella

L'attenzione si concentra ora sulla finale maschile. È stata confermata la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che assisterà all'atto conclusivo degli Internazionali di Tennis, in programma domenica a Roma. La sua partecipazione rappresenta un segnale di grande rilevanza istituzionale per uno degli eventi sportivi più prestigiosi del calendario italiano.