Jonas Vingegaard ha scolpito il suo nome nella storia del ciclismo, conquistando la 109ª edizione del Giro d’Italia con una supremazia incontrastata. La sua vittoria solitaria nella ventesima tappa, da Gemona del Friuli a Piancavallo, ha suggellato un percorso trionfale, culminato con l'arrivo a Roma vestito della maglia rosa.

Il trionfo sulla montagna di Piancavallo

La tappa decisiva ha visto il corridore danese del team Visma protagonista di un'azione audace e risolutiva. A meno di dieci chilometri dalla vetta di Piancavallo, Vingegaard ha sferrato un attacco fulmineo, creando un divario incolmabile per gli avversari.

Un'accelerazione potente che gli ha permesso di pedalare in solitaria verso il traguardo, assaporando il meritato trionfo tra l'entusiasmo della folla. Questa impresa storica lo proietta definitivamente tra i grandi campioni del ciclismo mondiale.

La "tripla corona" e il valore della maglia rosa

Con questa memorabile vittoria al Giro d’Italia, Vingegaard completa la sua personale "tripla corona" nel mondo delle grandi corse a tappe. Dopo aver già conquistato due edizioni del Tour de France (nel 2022 e nel 2023) e la Vuelta 2025, il danese aggiunge ora anche la prestigiosa corsa rosa al suo palmarès, un risultato che pochi atleti possono vantare. Il vincitore ha espresso tutta la sua emozione: “Il Giro è sempre imprevedibile, molto duro, possono succedere moltissime cose.

I miei compagni sono riusciti a controllarle tutte, e adesso per me arrivare a Roma vestito di rosa è speciale”.

La maglia rosa indossata in questa giornata aveva un significato particolare, recando la scritta “Il Friuli ringrazia e non dimentica”, un toccante omaggio alle vittime del sisma che colpì la regione nel 1976. Un gesto simbolico che ha aggiunto un ulteriore strato di emozione alla celebrazione.

Durante la prima ascesa a Piancavallo, Vingegaard ha dimostrato anche un grande spirito sportivo. In un momento cruciale, ha scambiato alcune parole con Giulio Ciccone, già in lizza per la maglia azzurra di miglior scalatore, dicendogli “vai pure, non ti contrasterò”. Questo gesto di grande sportività ha permesso all'abruzzese di assicurarsi la maglia di miglior scalatore, un riconoscimento importante per la sua performance in montagna.

Le classifiche finali e i protagonisti

Il podio della tappa ha visto Felix Gall e Jai Hindley completare le prime tre posizioni, confermando le medesime piazzamenti che avrebbero occupato anche sul podio finale a Roma. Un risultato che sottolinea la loro costanza e forza lungo le tre settimane di gara. Nella classifica dedicata ai giovani, Afonso Eulálio ha saputo mantenere la maglia bianca, dimostrando il suo talento e la sua promettente carriera. Davide Piganzoli, pur lottando con determinazione, non è riuscito a colmare il distacco e a recuperare posizioni significative in questa speciale graduatoria.

Un dominio incontrastato dalla prima settimana

La performance di Jonas Vingegaard è stata caratterizzata da un dominio assoluto fin dalle prime battute della corsa.

Il ciclista danese ha controllato la classifica generale con autorità fin dalla prima settimana, imponendo il suo ritmo in modo inequivocabile, specialmente nelle impegnative tappe di montagna. La sua dimostrazione di forza a Piancavallo è stata l'ultimo, spettacolare atto di una corsa rosa che ha confermato la sua netta superiorità su tutti gli avversari, lasciando un'impronta indelebile in questa edizione del Giro d'Italia.