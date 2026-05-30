La finale di Champions League 2025-2026 tra Arsenal e Paris Saint-Germain è in corso alla Puskás Aréna di Budapest. L'incontro ha avuto un avvio fulmineo: i Gunners si sono portati in vantaggio al 6° minuto. Kai Havertz ha sbloccato il risultato, sfruttando un rimpallo tra Trossard e Marquinhos sulla sinistra e battendo Safanov sotto la traversa.

Le dichiarazioni pre-partita

Alla vigilia della sfida decisiva, i tecnici Luis Enrique del PSG e Mikel Arteta dell'Arsenal hanno evitato la pretattica, scegliendo di elogiare le rispettive formazioni. Luis Enrique ha riconosciuto i meriti dell'Arsenal per la vittoria della Premier League, definendola una 'dura battaglia con il Manchester City' e sottolineando il loro 'alto livello'.

Arteta ha espresso la determinazione dei suoi: 'Oggi abbiamo l’opportunità di scrivere un nuovo capitolo nella storia di questa squadra. Dobbiamo giocare con chiarezza, coraggio e un desiderio implacabile di vincere'.

Obiettivi e statistiche chiave

Il Paris Saint-Germain punta al bis dopo il trionfo del 2025, mentre l'Arsenal cerca il primo successo nella competizione, a vent'anni dalla finale persa contro il Barcellona. La partita mette a confronto statistiche opposte: il PSG detiene il miglior attacco (44 reti), l'Arsenal la miglior difesa (soli sei gol subiti, nove clean sheet e nessuna sconfitta).

Un massiccio dispositivo di sicurezza è stato predisposto a Budapest, con 4.000 agenti (inclusi contingenti francesi e inglesi), per prevenire possibili scontri tra le tifoserie.

Dettagli della trasmissione

La finale di Champions League si disputa oggi, sabato 30 maggio 2026, con calcio d’inizio alle ore 18:00 alla Puskás Aréna di Budapest. In Italia, la diretta esclusiva è sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251, oltre che in streaming su Sky Go e NOW. Una differita in chiaro è prevista su TV8 alle ore 21:00.