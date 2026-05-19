Jonas Vingegaard, vincitore della seconda tappa in salita al Giro d’Italia sul Corno alle Scale, è finito al centro di un acceso dibattito sulle sue tattiche di gara. Nonostante il successo, le modalità di corsa del campione danese sono state messe sotto la lente d’ingrandimento, con critiche rivolte principalmente alla sua prudenza e al suo atteggiamento attendista. Tra i commentatori più espliciti c'è stato l’ex campione di ciclismo Tom Dumoulin, che in un podcast di NOS ha espresso un giudizio severo sull’approccio tenuto da Vingegaard durante la tappa di Corno alle Scale.

'C'è più rispetto per i campioni che corrono con il cuore'

Secondo Dumoulin, Vingegaard avrebbe potuto mostrare una maggiore iniziativa nel momento decisivo della tappa, dando almeno qualche cambio a Felix Gall. “Lasciano il lavoro alla Decathlon tutto il giorno. Va bene così, ovviamente. Ma se Gall attacca e riesci a guadagnare così tanto tempo a Pellizzari, che prima era etichettato come il tuo più grande concorrente…”, ha osservato l’olandese, sottolineando come il favorito del Giro avrebbe anche potuto capitalizzare meglio la situazione per consolidare la propria posizione anzichè correre in modo così sparagnino.

Dumoulin ritiene infatti che, essendo il principale favorito, Vingegaard avrebbe dovuto prendere il controllo della corsa piuttosto che limitarsi ad attendere le mosse degli avversari.

Questa tattica parsimoniosa, secondo Dumoulin, non solo appare poco elegante ma potrebbe anche avere un impatto sul modo in cui Vingegaard è percepito dagli altri corridori. “Facendo così non si rende popolare in gruppo. C’è molto più rispetto per i campioni che corrono con il cuore, come Pogacar e Van der Poel. Che differenza avrebbe fatto dare qualche cambio a Gall? Avrebbe vinto la tappa ugualmente. Non è stato un comportamento elegante” ha spiegato l’ex corridore.

'Non mi è piaciuto quello che ha fatto domenica'

Secondo Dumoulin, l’atteggiamento di Vingegaard, che spesso sembra limitarsi a “guardare e aspettare”, potrebbe renderlo meno popolare all’interno del gruppo. Dumoulin ha però voluto mettere in chiaro che il suo giudizio si riferisce specificamente alla tappa di Corno alle Scale e non intacca la carriera di Vingegaard nel complesso. “Prima di diventare troppo critico: sul Blockhaus ha preso l'iniziativa e ha staccato Pellizzari. Ma non mi è piaciuto quello che ha fatto domenica,” ha aggiunto.