La suggestiva regata velica "Sulle rotte dei Borbone" fa il suo atteso ritorno nelle acque cristalline del Golfo di Napoli, con epicentro a Torre del Greco. Questo prestigioso evento, meticolosamente organizzato dal Circolo Nautico Torre del Greco, vede la partecipazione di numerosi equipaggi pronti a sfidarsi lungo un percorso che evoca le antiche rotte marittime della dinastia borbonica, un lignaggio che ha profondamente plasmato la storia e la cultura del territorio campano.

La manifestazione prende il via e si conclude nello scenografico porto di Torre del Greco, accogliendo imbarcazioni e velisti provenienti da svariati circoli nautici dell'intera regione.

L'iniziativa gode di un solido sostegno da parte delle istituzioni locali, affermandosi come un appuntamento di primario rilievo non solo per gli appassionati di vela, ma anche per la promozione turistica e culturale del territorio. L'evento cattura l'attenzione sia degli sportivi che di un vasto pubblico, offrendo una preziosa occasione per celebrare e valorizzare le radicate tradizioni marinare della zona vesuviana.

Un percorso tra storia e competizione nel Golfo

Il tracciato della regata è stato ideato per ripercorrere fedelmente le rotte storiche che furono solcate dalle imbarcazioni borboniche all'interno del Golfo di Napoli. Gli equipaggi, eterogenei e motivati, sono composti sia da velisti esperti con anni di esperienza, sia da amatori entusiasti, tutti desiderosi di misurarsi in una competizione che amalgama sapientemente l'agonismo sportivo con la riscoperta culturale.

L'organizzazione dell'evento pone una rigorosa attenzione al rispetto delle più stringenti norme di sicurezza in mare, operando in stretta collaborazione con le competenti autorità marittime locali per garantire lo svolgimento sereno e sicuro di ogni fase della regata.

L'ampia adesione di equipaggi e il coinvolgimento attivo di numerosi circoli nautici regionali sottolineano inequivocabilmente la crescente importanza di questa manifestazione all'interno del calendario sportivo della Campania. La regata si inserisce armoniosamente in un più vasto e ambizioso programma di iniziative dedicate alla diffusione della cultura della vela e alla salvaguardia delle tradizioni nautiche che da sempre caratterizzano la città di Torre del Greco.

Il Circolo Nautico Torre del Greco: cuore pulsante della vela

Fondato nel lontano 1964, il Circolo Nautico Torre del Greco si è consolidato nel tempo come un punto di riferimento imprescindibile per l'attività velica e per l'impulso dello sport nautico nell'intera area vesuviana. L'associazione si distingue per l'organizzazione regolare di eventi di prestigio, corsi di vela per tutte le età e manifestazioni sportive che contribuiscono attivamente alla diffusione della cultura del mare tra le nuove generazioni e tra tutti gli appassionati. Il circolo vanta una moderna sede operativa strategicamente posizionata presso il porto di Torre del Greco e collabora fattivamente con le istituzioni locali per la riuscita di eventi di grande risonanza.

La regata "Sulle rotte dei Borbone" rappresenta senza dubbio una delle iniziative di punta del Circolo Nautico, che con essa si impegna con dedizione a valorizzare il ricco patrimonio storico e marinaro della città. Attraverso manifestazioni sportive di tale portata, aperte a un pubblico sempre più ampio e diversificato, il circolo promuove non solo l'eccellenza sportiva ma anche la consapevolezza del profondo legame che unisce Torre del Greco al suo mare e alla sua storia.