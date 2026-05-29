La terra battuta del Roland Garros sarà il teatro della sfida tra Felix Auger-Aliassime e Brandon Nakashima, valida per i sedicesimi di finale del secondo Slam stagionale. L'incontro è in programma sabato 30 maggio, con inizio previsto alle ore 09:00. Per il canadese, testa di serie numero 6 del mondo, si tratta di un'opportunità per confermare il proprio status e proseguire la corsa verso un titolo Major; per l'americano, invece, rappresenta la chance di firmare un'impresa e guadagnare punti preziosi per la sua classifica.

Quote e pronostico: bookmaker allineati sul favorito

L'analisi delle quote offerte dai principali bookmaker delinea un quadro chiaro in vista della sfida. La vittoria di Felix Auger-Aliassime è quotata 1.44, cifra che lo designa come netto favorito per il passaggio del turno. La vittoria di Brandon Nakashima è considerata un esito meno probabile, con quote che oscillano tra il 2.65 e il 2.75. Questa differenza riflette non solo il divario nel ranking ATP, ma anche la maggiore esperienza e i risultati più consistenti del canadese a livello Slam e sulla terra battuta. Il pronostico pende decisamente dalla parte di Auger-Aliassime, ma la quota per Nakashima suggerisce che l'americano possiede le qualità per creare delle difficoltà.

Analisi statistica: stili di gioco a confronto

Le statistiche recenti dei due giocatori offrono spunti interessanti. Auger-Aliassime arriva dalla vittoria in quattro set contro Andres Burruchaga Roman, mettendo a segno 44 winners a fronte di 47 unforced errors. La sua efficacia al servizio è a due facce: 7 ace e un'impressionante percentuale di punti vinti con la prima di servizio (83%), ma anche 8 doppi falli e una resa modesta con la seconda (solo il 43% dei punti vinti). Eccellente la sua performance a rete, con il 76% di punti conquistati, e la sua freddezza nei momenti chiave, come dimostra il 70% di palle break convertite (7 su 10).

Il quadro di Brandon Nakashima è meno incoraggiante. I suoi dati provengono dalla sconfitta subita contro Arthur Fils a Barcellona: appena 6 colpi vincenti contro 20 errori non forzati.

Anche il servizio non ha funzionato a dovere: solo 2 ace, una percentuale di punti vinti con la prima del 59% e con la seconda del 40%. L'americano ha faticato enormemente anche in risposta, vincendo solo il 30% dei punti totali e convertendo una sola palla break. Per sperare di impensierire il canadese, Nakashima dovrà necessariamente elevare il suo rendimento in ogni settore del gioco.

Ranking e precedenti: un divario netto

La classifica mondiale ATP conferma la distanza tra i due contendenti. Felix Auger-Aliassime occupa la posizione numero 6 del ranking, con 4050 punti. Dall'altra parte della rete, Brandon Nakashima si trova alla posizione numero 35 con 1295 punti. Il gap di quasi 30 posizioni e oltre 2700 punti rispetto al suo avversario è significativo.

Questo divario si traduce in una maggiore pressione sulle spalle del canadese, da cui ci si aspetta una vittoria convincente, mentre l'americano può giocare con la mente più libera.

Il confronto si preannuncia come una classica sfida di stili, con la potenza e l'aggressività di Auger-Aliassime che si scontreranno con la solidità da fondocampo di Nakashima. La chiave del match risiederà nella capacità del canadese di controllare la propria esuberanza, limitando il numero di errori non forzati senza snaturare il suo gioco offensivo. Per l'americano, sarà fondamentale servire con alte percentuali e cercare di allungare gli scambi per testare la pazienza di Auger-Aliassime, approfittando di ogni calo di rendimento e, in particolare, attaccando la vulnerabile seconda di servizio del suo avversario. La superficie lenta della terra battuta parigina potrebbe favorire scambi più lunghi, un fattore che teoricamente potrebbe aiutare Nakashima a entrare nel match e a costruire le sue geometrie.