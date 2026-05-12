Coco Gauff ha conquistato l'accesso alle semifinali del torneo di Roma, superando in rimonta la giovane Mirra Andreeva. La tennista americana, terza testa di serie, si è imposta con il punteggio di 4-6, 6-2, 6-4, confermando la sua solidità nei momenti decisivi.

L'incontro è iniziato con la diciannovenne Andreeva che ha interrotto una serie di otto set consecutivi persi contro Gauff, aggiudicandosi il primo parziale. La russa ha mostrato grande determinazione, ma ha perso precisione e lucidità iniziali. Gauff, invece, ha saputo reagire con freddezza, recuperando terreno e portando la sfida al terzo set.

Gauff mantiene la calma nei momenti chiave

Nel set decisivo, Andreeva ha avuto l'opportunità di prendere il controllo strappando il servizio all'avversaria nel primo gioco, ma non è riuscita a capitalizzare. Gauff ha recuperato subito il break e, nonostante qualche errore, non ha mai perso la concentrazione. "Ho cercato di rimanere mentalmente presente", ha dichiarato Gauff a fine partita, "nonostante un grande vantaggio nel terzo set si fosse ridotto. Lei è una grande giocatrice, ma sono contenta di aver vinto".

La statunitense ha resistito anche quando Andreeva, sotto 1-5, ha rimontato fino alla parità. Il finale è stato combattuto: Gauff ha dovuto attendere il quinto match point, dopo un game durato tredici minuti, per chiudere la partita e assicurarsi la semifinale romana per il secondo anno consecutivo.

Prossima sfida contro Cirstea

Con questa vittoria, Gauff porta a cinque il bilancio positivo nei confronti diretti con Andreeva. In semifinale affronterà Sorana Cirstea, avversaria già battuta in tutte e tre le precedenti occasioni. La prestazione di Gauff conferma la sua crescita sulla terra battuta e la capacità di gestire la pressione. La semifinale rappresenta un nuovo banco di prova per l'americana, che punta a raggiungere la finale in uno dei tornei più prestigiosi su terra.