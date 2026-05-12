Il general manager dei Los Angeles Lakers, Rob Pelinka, ha confermato che la franchigia intende concedere a LeBron James tutto il tempo necessario per prendere una decisione sul suo futuro professionale. La leggenda del basket, il cui contratto è in scadenza, ha appena concluso la sua ventitreesima stagione in NBA. L'annata dei Lakers si è chiusa con l'eliminazione subita per mano degli Oklahoma City Thunder al secondo turno dei playoff della Western Conference. Nonostante ciò, LeBron non ha fornito alcuna indicazione chiara sui suoi progetti futuri, limitandosi a dichiarare: “non so cosa mi riserva il futuro”.

La posizione dei Lakers sul futuro di LeBron

Durante una conferenza stampa tenutasi a Los Angeles, Pelinka ha enfatizzato il suo profondo rispetto per il giocatore. "Non ho mai visto un atleta onorare il gioco a questo livello", ha affermato il general manager. "Ha dato tantissimo ai suoi compagni e alla squadra. La nostra priorità assoluta è rendergli omaggio. Il primo passo è concedergli il tempo adeguato per definire il suo prossimo passo, ovvero se desidera giocare un'altra stagione in NBA. Qualsiasi franchigia, inclusa la nostra, sarebbe entusiasta di avere LeBron James nel proprio roster. È una vera benedizione per il basket".

Il contesto della stagione e l'incertezza sul futuro

La stagione dei Lakers si è conclusa con la sconfitta contro i Thunder, che hanno prevalso nella serie per 4-0, sancendo l'uscita di scena della squadra dai playoff.

LeBron James, all'età di 41 anni, non ha ancora fornito dettagli sul suo futuro, alimentando l'incertezza sul suo destino sportivo. Pelinka ha voluto rassicurare i tifosi, chiarendo che la priorità della franchigia è rispettare il periodo di riflessione del campione. La decisione di LeBron sarà oggetto di attenta valutazione, ma al momento i Lakers preferiscono non esercitare alcuna pressione, dimostrando rispetto per la sua straordinaria carriera e il suo inestimabile contributo.

Le dichiarazioni di LeBron e le ipotesi di mercato

Dopo l'eliminazione dai playoff, LeBron James ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo futuro: “Non so cosa mi riserva il futuro. Al momento ho molto tempo per riflettere.

Come ho detto lo scorso anno dopo la sconfitta contro Minnesota, tornerò, ricalibrerò la situazione con la mia famiglia, parlerò con loro e passerò del tempo con loro. Quando arriverà il momento, saprete cosa ho deciso”. Gli analisti del settore suggeriscono che la sua decisione non è imminente. Sebbene un ritorno ai Los Angeles Lakers sia una possibilità concreta, non si esclude che possa considerare altre opzioni in free agency, soprattutto qualora fosse disposto ad accettare un significativo taglio salariale.