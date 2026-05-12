La Loyola Marymount University (LMU) ha annunciato che Venus Williams, ex numero uno del tennis mondiale e affermata imprenditrice, sarà la keynote speaker alla cerimonia di laurea dei laureandi. L'evento si terrà sabato 16 maggio 2026 presso il Sunken Garden del campus Westchester di Los Angeles. La presenza della sette volte vincitrice di tornei del Grande Slam è attesa da quasi 3.000 studenti, tra laureandi, laureati e studenti di giurisprudenza. La cerimonia sarà inoltre trasmessa in streaming per garantire un'ampia partecipazione.

Oltre ai suoi straordinari successi sportivi, che includono cinque titoli a Wimbledon e quattro medaglie d’oro olimpiche, Venus Williams si distingue per il suo notevole impegno fuori dal campo.

Ha conseguito una laurea in Business Administration presso l’Indiana University East, dimostrando come abbia saputo conciliare la sua brillante carriera sportiva con gli studi universitari. Nel panorama imprenditoriale, Williams è fondatrice di V Starr, un premiato studio di design internazionale, e ha lanciato Happy Viking, la sua azienda di proteine vegetali. È anche investitrice e ambasciatrice di WeWard, un'applicazione per il benessere che promuove stili di vita più attivi e salutari a livello globale.

Impegno per l'uguaglianza e nuovi orizzonti

Venus Williams ha costantemente dimostrato un forte impegno nella promozione dell’uguaglianza di genere nello sport. Nel 2006, l’UNESCO l’ha nominata la sua prima “Promoter of Gender Equality”, un riconoscimento significativo.

Il suo contributo è stato fondamentale nel 2007 per ottenere la parità di premi in denaro tra atleti uomini e donne a Wimbledon. Nel 2023, ha ricevuto il primo “Billie Jean King Champion of Equality Award” agli US Open, a testimonianza della sua incessante battaglia per la parità degli atleti.

Più recentemente, Williams ha collaborato con la sorella Serena alla serie video podcast “Stockton Street”, lanciata a settembre 2025. Questa serie ha riscosso un grande successo, affrontando temi cruciali come la famiglia, la salute mentale, la cultura pop e la leadership. Nell’agosto 2024, ha anche pubblicato il suo libro “Strive”, un’opera che propone un innovativo programma di benessere basato su otto principi fondamentali, tra cui l’osservazione, l’apprezzamento, l’equilibrio e l’ispirazione.

Fonte di ispirazione per gli studenti LMU

La partecipazione di Venus Williams come keynote speaker rappresenta un’opportunità straordinaria per gli studenti della LMU. Avranno la possibilità di ascoltare direttamente l’esperienza di una delle figure più influenti nel mondo dello sport e dell’imprenditoria internazionale. La sua storia personale, caratterizzata da successi, resilienza e impegno sociale, sarà il fulcro del suo discorso, offrendo preziosi spunti di riflessione su temi come la leadership, l’ambizione e la capacità di superare le sfide.

Questo evento sottolinea l’intento dell’università di fornire ai propri studenti modelli di riferimento che possano ispirare e motivare le future generazioni, valorizzando l’armoniosa combinazione tra eccellenza accademica, sportiva e sociale.