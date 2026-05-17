L'ATP 250 di Ginevra si apre con un confronto sulla terra battuta tra il francese Arthur Rinderknech e l'argentino Agustin Tirante Thiago, valido per i sedicesimi di finale. La partita è in programma per lunedì 18 maggio, con inizio alle ore 08:00, sui campi in terra rossa del Tennis Club de Genève. In palio c'è l'accesso al secondo turno e punti preziosi in un periodo cruciale della stagione. La sfida mette a confronto la potenza del francese, reduce però da un infortunio, e la solidità del sudamericano, specialista della superficie.

Agustin Tirante Thiago favorito sulla terra battuta

Le quote offerte dai bookmaker indicano un favorito netto. Secondo l'analisi di 10Bet, Agustin Tirante Thiago è considerato il probabile vincitore del match, con una quota di 1.55. Il successo di Arthur Rinderknech è valutato a 2.35. Questa valutazione riflette la predilezione di Tirante per la terra battuta e le incognite sulla condizione fisica di Rinderknech, ritiratosi durante il suo ultimo incontro a Madrid. Questi fattori spingono gli analisti a dare maggiore fiducia alla costanza e alla resistenza dell'atleta argentino in uno scontro che si preannuncia fisico e combattuto.

Le statistiche dei tennisti

L'analisi dello stato di forma dei due tennisti passa attraverso le statistiche dei loro ultimi incontri.

Agustin Tirante Thiago, sconfitto agli ottavi di finale dell'ATP di Roma da Daniil Medvedev (6-3, 6-2), ha faticato con il servizio, chiudendo con 0 ace e 3 doppi falli. La sua percentuale di punti vinti con la prima di servizio si è fermata al 65%, crollando al 27% sulla seconda. Questo dato evidenzia una vulnerabilità che Rinderknech potrebbe sfruttare. Il bilancio tra vincenti (15) ed errori non forzati (27) è nettamente negativo. Tuttavia, ha mostrato una buona reattività in risposta alla seconda di servizio avversaria, vincendo il 62% dei punti.

Arthur Rinderknech arriva a Ginevra con un punto interrogativo legato alla sua salute. Il suo ultimo match a Madrid contro Vit Kopriva è terminato con un ritiro dopo aver perso il primo set 6-4 e vinto il secondo 6-3.

Fino a quel momento, il francese aveva messo in mostra il suo fondamentale migliore: il servizio. Le statistiche sono impressionanti: 11 ace, un doppio fallo, e una straordinaria efficacia con la prima, che gli ha fruttato il 77% dei punti. Ha inoltre salvato 5 delle 6 palle break concesse. Le difficoltà sono emerse in fase di risposta, dove ha convertito solo una delle nove opportunità di break create (11%). Il rapporto tra vincenti (27) ed errori non forzati (20) è positivo, a conferma di uno stile di gioco propositivo che, se supportato da una condizione fisica ottimale, può mettere in difficoltà chiunque.

Ranking e precedenti

Osservando la classifica mondiale, il divario tra i due giocatori è marcato.

Arthur Rinderknech occupa la posizione numero 24 del ranking ATP con 1736 punti, con un trend positivo ("up"). Agustin Tirante Thiago si trova alla posizione numero 69, con 801 punti, e anche per lui il ranking è in ascesa ("up"). Non esistono precedenti significativi tra i due giocatori a livello ATP, il che rende il confronto imprevedibile. Sarà un primo incontro assoluto, dove il fattore sorpresa e la capacità di adattarsi rapidamente giocheranno un ruolo cruciale. La partita si configura come uno scontro tra un giocatore dalla classifica consolidata, ma con dubbi sulla forma fisica, e un avversario di ranking inferiore, ma specialista della superficie e in piena salute.

La chiave tattica del match risiederà nella capacità di Tirante di allungare gli scambi per testare la tenuta atletica di Rinderknech, cercando di spostarlo lateralmente e di aggredire la sua seconda di servizio.

Per il francese, sarà fondamentale abbreviare i punti, fare affidamento sulla potenza del suo servizio e del suo dritto per comandare il gioco ed evitare di farsi trascinare in una battaglia di logoramento da fondo campo. La terra battuta di Ginevra farà da arbitro a questo duello di stili, dove la resistenza potrebbe prevalere sulla potenza.