Mentre il Giro d'Italia ha fatto il suo ingresso in patria, RCS Sport ha approfittato della ripartenza dalla Calabria per presentare le tappe del Giro Next Gen, la versione riservata ai giovani talenti del ciclismo. La corsa si snoderà tutta al centro sud, con il via il 14 giugno da Reggio Calabria e la conclusione il 21 giugno a L'Aquila con una cronometro individuale.

Save the post and don’t miss a single stage! 🥹#GiroNextGen | 14-21 June 2026 | @CalabriaStraOff pic.twitter.com/mtkKwd7IUo — Giro Next Gen (@gironextgen) May 11, 2026

La controversia sulle quote di iscrizione

Il Giro Next Gen, la prestigiosa corsa riservata ai ciclisti under 23 e considerata il trampolino di lancio verso il ciclismo professionistico, si appresta ad andare in scena dal 14 al 21 giugno.

Tuttavia, l’edizione di quest’anno sta vivendo un avvicinamento molto travagliato. Organizzato da RCS Sport su incarico della Federciclismo italiana, il Giro Next Gen di quest’anno è al centro di forti tensioni tra gli organizzatori e le squadre partecipanti. Il principale punto di contesa riguarda la quota di iscrizione di 10.000 euro richiesta da RCS ad ogni team che desidera prendere parte alla competizione. Una richiesta giudicata dalle squadre ingiustificata e non regolamentare.

Otto squadre continental italiane hanno formalmente annunciato il loro boicottaggio alla corsa in queste condizioni. Anche i team development delle squadre World Tour hanno denunciato la situazione rivolgendo un reclamo all’Uci (l’Unione Ciclistica Internazionale).

L’organo di governo internazionale del ciclismo ha emesso una sentenza chiara e inequivocabile: gli organizzatori non possono richiedere compensi economici alle squadre per partecipare alle competizioni. Questa decisione dell’Uci ha avuto un forte impatto sulla gestione organizzativa del Giro Next Gen. A poco più di un mese dall’inizio della gara, RCS Sport si trova infatti nella situazione di dover rivedere le modalità di invito e partecipazione dei team all’evento, per rispettare quanto stabilito dal regolamento internazionale.

Bugno: 'Percorso impegnativo'

Intanto, RCS ha finalmente scoperto il percorso, che sarà tutto disegnato al centro sud. Al momento sono state ufficializzate le sedi di partenza ed arrivo delle tappe, ma non le altimetrie, che saranno presentate successivamente.

Le tappe più impegnative sono la terza, a Villa d'Agri di Marsicovetere, la sesta con arrivo a Subiaco Monte Livata, e la settima a Piana delle Mele (Guardiagrele). La corsa si concluderà a L'Aquila con una cronometro individuale di 19 chilometri.

"Sono molto legato al Sud, il Giro che ho vinto nel 1990 è partito da Bari e da lì è iniziata la mia cavalcata Rosa" ha dichiarato l'ex campione Gianni Bugno, ospite della presentazione del Giro Next Gen. "Il percorso mi sembra impegnativo e sono certo che chi si metterà in evidenza riuscirà a farlo anche al Giro dei grandi".