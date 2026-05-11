Coco Gauff ha conquistato un meritato ritorno ai quarti di finale degli Internazionali BNL d’Italia a Roma, emergendo vittoriosa da un’intensa battaglia contro Iva Jovic. Il punteggio finale, 5‑7, 7‑5, 6‑2, riflette la natura combattuta e imprevedibile dell’incontro. Disputato sul prestigioso Campo Centrale, l’incontro è stato un vero e proprio banco di prova per la giovane tennista statunitense, che ha saputo dimostrare una notevole forza mentale e tecnica. Il momento più saliente e drammatico della partita si è verificato nel set decisivo, quando Gauff si è trovata ad affrontare un cruciale match point sul 3‑5.

Con grande freddezza e determinazione, è riuscita ad annullare questa palla match, un punto di svolta che ha innescato una spettacolare rimonta, ribaltando completamente le sorti della sfida e aprendole la strada verso la vittoria.

La tenacia di una "three-set fighter" e i record a Roma

Questa vittoria non è stata solo un passaggio di turno, ma ha ulteriormente cementato la reputazione di Gauff come una vera "three‑set fighter", una giocatrice che trova la sua massima espressione nelle partite che si protraggono fino al set decisivo. La sua abilità nel gestire la pressione nei momenti cruciali è evidenziata dal suo impressionante record: negli ultimi due anni, Gauff ha collezionato 22 vittorie e solo 9 sconfitte nei match decisi al terzo set, un dato che sottolinea la sua straordinaria resilienza e la sua capacità di lottare fino all'ultimo punto.

Oltre a questo significativo traguardo, il successo contro Jovic rappresenta la sua ventesima vittoria in carriera nella Città Eterna. Questo dato è particolarmente rilevante, poiché Roma si conferma così il torneo dove Gauff ha ottenuto il maggior numero di successi in tutta la sua carriera, un legame speciale che la unisce a questo prestigioso evento.

Prossimi impegni e il cammino verso le semifinali

In qualità di campionessa in carica del Roland Garros, Gauff si prepara ora ad affrontare un’altra sfida di alto livello nei quarti di finale. Il suo prossimo avversario uscirà dal confronto tra due giocatrici di talento: la testa di serie numero otto, Mirra Andreeva, e la numero ventuno, Elise Mertens.

Quest’ultima, in particolare, ha già dimostrato la sua determinazione e la sua capacità di compiere imprese, avendo eliminato la campionessa in carica Jasmine Paolini con una rimonta altrettanto sorprendente e applaudita. La posta in gioco è alta, con un posto in semifinale che attende la vincitrice di questi quarti.

La performance di Coco Gauff a Roma è stata un chiaro segnale della sua maturità agonistica e della sua incrollabile fiducia. La capacità di reagire sotto pressione, di annullare un match point e di ribaltare una situazione apparentemente compromessa, come accaduto contro Jovic, conferma la sua solidità mentale e la sua determinazione. Con questa vittoria, Gauff prosegue la sua avventura agli Internazionali BNL d’Italia con rinnovato slancio, puntando a raggiungere le fasi finali del torneo e a consolidare ulteriormente la sua posizione tra le élite del tennis mondiale.