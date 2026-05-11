Francesca Lollobrigida, icona del pattinaggio di velocità italiano e vincitrice di due prestigiose medaglie d'oro ai Giochi Olimpici di Milano Cortina, non ha escluso una sua possibile partecipazione ai prossimi Giochi invernali del 2030, che si terranno sulle Alpi francesi. L'atleta, oggi trentacinquenne, ha condiviso le sue riflessioni durante un'intervista rilasciata a Torino, nel contesto di una convention. Oltre a proiettarsi nel futuro agonistico, la campionessa ha svelato aspetti più personali della sua quotidianità, tra cui la sua radicata passione per il caffè, che prepara rigorosamente con la sua fedele moka, un oggetto che la accompagna in ogni suo viaggio e spostamento.

Durante l'incontro, Lollobrigida ha raccontato con un sorriso il legame speciale con questo oggetto: «La moka, proprio fisicamente, ce l'ho dal 2014. Ne ha fatta di strada… infatti, lungo tutti questi mesi, durante la qualifica, io ci parlavo, 'per favore resisti fino a Milano‑Cortina', perché ovviamente noi atleti, molti atleti, siamo scaramantici. Quindi non si sa mai che avessi dovuto cambiare. Per fortuna ha resistito». Alla domanda, posta con leggerezza, se la sua inseparabile moka avesse già come obiettivo anche i Giochi del 2030, l'olimpionica ha risposto con un'espressione divertita: «Non so... Ci stiamo lavorando, dai».

Il percorso e le profonde motivazioni dell'atleta

Francesca Lollobrigida ha più volte evidenziato quanto il cammino verso il successo sia stato arduo e impegnativo, sia sul piano fisico che emotivo.

In un'altra occasione, la pattinatrice aveva rivelato di aver seriamente considerato l'idea del ritiro: «Il pensiero di ritirarmi? Se torno indietro ho finito tutte le tappe del mondo piangendo, chi mi era accanto poteva veramente percepire il mio stato d'animo. Non mi sono arresa, lo devo a mio figlio; ogni volta che lo guardavo lo facevo per lui, non volevo essere una mamma che gli insegnasse la rinuncia prima ancora di presentarsi sulla linea di partenza. Mi escono le lacrime, ho i messaggi salvati in cui dico 'basta', volevo che andasse tutto in un'altra maniera, ma tutti hanno lottato insieme a me per riportarmi in carreggiata». Queste parole sottolineano la profondità del suo impegno e il sostegno ricevuto nei momenti più difficili.

Lo sguardo proiettato verso il futuro agonistico

La prospettiva di una partecipazione ai Giochi del 2030 rimane dunque concretamente aperta, sebbene la stessa Lollobrigida ammetta che l'obiettivo sia ancora distante nel tempo: «Il 2030 troppo lontano? Oddio sì, diciamo abbastanza». Nonostante i successi, la campionessa si rifiuta di fare una scelta tra le sue vittorie più significative: «Non voglio scegliere tra i due ori, la 3000 metri è sempre stata la mia gara, nella 5000 ho vinto l'oro al mondiale, fu un attimo più emozionante». Le sue dichiarazioni sono una chiara testimonianza della determinazione incrollabile e della passione che continuano a guidarla, lasciando così aperta la possibilità di vederla ancora protagonista sulle piste internazionali nei prossimi anni.