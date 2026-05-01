L'allenatore del Benfica, José Mourinho, ha categoricamente smentito qualsiasi contatto con il Real Madrid, dissipando le voci che lo vedrebbero prossimo a sedere sulla panchina dei blancos. "Nessuno del Real Madrid mi ha parlato. Posso garantirlo", ha dichiarato il tecnico portoghese ai giornalisti, sottolineando la sua lunga esperienza nel mondo del calcio e la familiarità con tali speculazioni. "Sono nel mondo del calcio da tanti anni e abituato a queste cose… ma non c’è nulla da parte del Real Madrid", ha ribadito con fermezza.

Il Contesto della Panchina del Real Madrid

Questa smentita giunge in un periodo cruciale per il Real Madrid, che si trova a riflettere sul futuro della propria guida tecnica. Dopo una stagione che non ha portato i desiderati titoli importanti, l'attuale tecnico, Álvaro Arbeloa, sembra ormai destinato a lasciare il suo incarico. In questo scenario di incertezza, il nome di José Mourinho è emerso tra i principali candidati per la successione, sebbene, come specificato dall'interessato, non siano stati avviati contatti ufficiali. Mourinho ha inoltre voluto chiarire la sua attuale situazione contrattuale, ricordando di avere ancora un anno di contratto con il Benfica: "Mi resta un anno di contratto con il Benfica, e basta", ha affermato, chiudendo la porta a ulteriori speculazioni immediate.

La Strategia del Benfica per Mourinho

Il Benfica, dal canto suo, starebbe attivamente valutando l'opportunità di proporre un rinnovo contrattuale a José Mourinho. Questa mossa strategica mira a "blindare" il proprio allenatore e a scoraggiare eventuali tentativi di approccio da parte di altri club, in particolare del Real Madrid. L'attuale accordo tra Mourinho e il club portoghese include una specifica clausola che permetterebbe al tecnico di svincolarsi a un costo considerato contenuto. Tale clausola sarebbe attivabile fino a dieci giorni dopo la conclusione della stagione sportiva, offrendo un breve lasso di tempo per un potenziale addio. La dirigenza del Benfica è dunque impegnata a consolidare la permanenza di Mourinho, riconoscendo il suo valore e il suo ruolo centrale nel progetto sportivo del club.

Assenza di Contatti Ufficiali e Piani Futuri

Nonostante il nome di José Mourinho figuri nella rosa dei papabili per la panchina del Real Madrid, è stato confermato che, al momento, non è stato intrapreso alcun contatto ufficiale con il carismatico allenatore. Le voci di un suo ritorno ai blancos, dunque, rimangono tali, prive di fondamento concreto. Parallelamente, il Benfica prosegue nella sua intenzione di proporre un rinnovo del contratto a Mourinho, con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente il legame con il tecnico e di allontanare definitivamente le sirene di mercato. Questa strategia mira a garantire stabilità e continuità al progetto tecnico del club portoghese, assicurando la permanenza di una figura di spicco come Mourinho.