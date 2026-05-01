Jannik Sinner ha raggiunto la finale del Mutua Madrid Open 2026, diventando il primo finalista del torneo. Il numero uno al mondo ha sconfitto il francese Arthur Fils (testa di serie numero ventuno) con un netto 6-2, 6-4. Per Sinner, è la prima finale in carriera sulla terra rossa della Caja Mágica, un traguardo che lo rende particolarmente soddisfatto. "Sono felice di potermi giocare un’altra finale, qui non ci ero mai arrivato. Nel primo set mi sono sentito veramente a mio agio in risposta. Nel secondo le cose si sono fatte più difficili perchélui ha servito meglio", ha commentato.

Nella conferenza post-partita, Sinner ha elogiato Fils e le difficoltà del secondo set. "Sono contento della partita di oggi perché lui sta giocando come uno dei migliori, mi fa piacere averlo sfidato. Verso la fine del torneo cerco sempre di alzare il livello, e oggi le condizioni erano un po’ diverse rispetto ai quarti di finale, ma mi sono adattato molto bene. Domenica sarà difficile, ma sono contento di potermi giocare un altro titolo. È un altro torneo incredibile per me, sono contento del livello che ho espresso oggi soprattutto nel primo set", ha dichiarato, evidenziando la sua capacità di adattamento e la volontà di alzare il livello nelle fasi decisive.

Sinner: un percorso da record

Con questa vittoria, Sinner ha raggiunto la 350ª affermazione nel circuito maggiore e ha portato a ventidue la striscia di match consecutivi vinti.

Nei Masters 1000, il numero sale a ventisette, con l’ultima sconfitta risalente al torneo di Shanghai dello scorso anno. Solo Rafael Nadal e Novak Djokovic avevano disputato almeno cinque finali consecutive nei Masters 1000. Nadal (2011) e Federer (2006) avevano raggiunto la finale nei primi quattro Masters 1000 stagionali. Nessuno, però, è mai riuscito a vincerli tutti e quattro nello stesso anno, lasciando a Sinner la possibilità di un'impresa storica.

Sinner nell'élite dei Masters 1000

Grazie al successo su Fils, Sinner è diventato il quarto tennista a raggiungere la finale in tutti e nove i tornei Masters 1000, unendosi a Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic, e diventando a soli ventiquattro anni il più giovane a riuscirci.

Nel match contro Fils, Sinner non ha mai concesso una palla break, dimostrando grande solidità. Fils, imbattuto sulla terra battuta nel 2026, è stato brekkato tre volte, due nel primo set. Sinner attende ora il vincente della seconda semifinale tra Alexander Zverev e Alexander Blockx per la finale di domenica.