Tyra Caterina Grant ha trionfato nel derby azzurro contro Lisa Pigato, assicurandosi l'accesso al secondo turno degli Internazionali d’Italia. La sfida, svoltasi a Roma, ha visto la giovane tennista romana protagonista di una notevole rimonta, imponendosi in tre set con il punteggio finale di 1-6, 6-2, 6-4, dopo oltre due ore di gioco intense e combattute.

L'inizio del match ha visto Lisa Pigato dominare il primo parziale. Dopo aver annullato una palla break cruciale nel secondo game, Pigato ha inanellato una serie impressionante di sei giochi consecutivi, lasciando Grant in una posizione di svantaggio.

Tuttavia, nel secondo set, la reazione di Tyra Grant è stata immediata e decisa: la romana ha salvato tre palle break nel game d'apertura e, dopo aver ristabilito la parità, ha preso il largo portandosi sul 4-1, chiudendo poi il set con un netto 6-2. Il set decisivo si è rivelato il più equilibrato: Grant ha ottenuto un break di vantaggio in due occasioni, senza però riuscire a consolidarlo. Alla terza opportunità, con grande freddezza, ha mantenuto il servizio e ha chiuso l'incontro a suo favore.

Un traguardo storico per Tyra Grant

Questa significativa vittoria proietta Tyra Grant, attualmente numero 234 del ranking mondiale e in tabellone grazie a una wild card, verso il prossimo impegno contro la testa di serie numero 10, Victoria Mboko.

Il successo contro Pigato assume un valore ancora maggiore dal punto di vista statistico e storico: a soli 18 anni e 54 giorni, Grant è diventata la giocatrice più giovane a conquistare una vittoria in rimonta agli Internazionali d’Italia. Un primato che non si registrava dai tempi di Caterina Nozzoli, che nel 1985 riuscì nell'impresa all'età di 17 anni e 305 giorni.

Il percorso di Tyra Grant in questa stagione continua a mostrare segnali di crescita costante, come testimoniato dal secondo turno raggiunto poche settimane fa nel prestigioso WTA 1000 di Madrid. La prestazione offerta contro Pigato, caratterizzata da una notevole determinazione e dalla capacità di reagire nei momenti di maggiore difficoltà, rappresenta un ulteriore e importante passo avanti nella sua promettente e giovane carriera tennistica.

Prossimi impegni e le prospettive future

Al prossimo turno degli Internazionali d’Italia, Tyra Grant si misurerà con Victoria Mboko, considerata una delle favorite del torneo. Questo incontro si preannuncia come un banco di prova fondamentale per la tennista romana, offrendole l'opportunità di confrontarsi con una delle migliori giocatrici del circuito internazionale. L'attenzione degli appassionati di tennis rimane alta su Grant, che con la sua vittoria nel derby azzurro ha saputo confermare il suo indiscusso talento e la sua crescente capacità di competere ad alti livelli nel panorama tennistico mondiale.