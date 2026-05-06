L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) ha recentemente aggiornato l’elenco degli eventi di particolare rilevanza sociale che dovranno essere trasmessi in chiaro. Questa revisione include sia prestigiose manifestazioni sportive, quali i tornei del Grande Slam e i Master 1000 di tennis, sia appuntamenti culturali di grande risonanza come il Festival di Sanremo, la serata finale dell’Eurovision Song Contest, le prime della Scala e del San Carlo, e il Concerto di Capodanno della Fenice. Il nuovo provvedimento è stato adottato dal Consiglio dell’Autorità durante la seduta del 29 aprile, sebbene con il voto contrario della Commissaria Elisa Giomi.

Una delle disposizioni chiave stabilisce che, qualora i diritti di trasmissione di questi eventi siano acquisiti da emittenti o piattaforme a pagamento, queste ultime saranno obbligate a pubblicare, con congruo anticipo, un’offerta di cessione dei diritti. Tale offerta dovrà rispettare condizioni che siano eque, ragionevoli e non discriminatorie. L’obiettivo primario dell’Autorità, come dichiarato, è quello di "assicurare la massima fruibilità di tali eventi, rafforzando i principi di pluralismo, diritto all’informazione e tutela del pubblico". Il provvedimento, frutto di una consultazione pubblica, prevede inoltre che i diritti di trasmissione degli eventi inclusi nella lista, approvata con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, debbano garantire l’accesso gratuito ad almeno l’80% della popolazione italiana.

Un elenco ampliato di eventi sportivi e culturali

La nuova lista si presenta significativamente ampliata rispetto alle versioni precedenti, abbracciando un ventaglio più vasto di appuntamenti di grande rilievo. Oltre alle storiche competizioni sportive di massimo interesse nazionale e internazionale, quali le Olimpiadi, le Paralimpiadi, le partite ufficiali della Nazionale italiana di calcio, le finali e semifinali delle coppe europee con squadre italiane, il Giro d’Italia e le gare motoristiche su territorio italiano, sono stati inclusi numerosi altri eventi. Tra questi, spiccano appuntamenti selezionati di discipline come il rugby, il ciclismo, l’atletica, il nuoto, la ginnastica, la scherma, il pattinaggio e lo sci, unitamente alle più importanti competizioni tennistiche a livello nazionale e internazionale, inclusi i già citati tornei del Grande Slam e i Master 1000.

L’elenco si arricchisce ulteriormente con importanti manifestazioni culturali e musicali di grande richiamo, tra cui il Festival di Sanremo, la serata finale dell’Eurovision Song Contest, le prime della Scala e del San Carlo, e il Concerto di Capodanno della Fenice. Questa inclusione mira a garantire una copertura ancora più rappresentativa e inclusiva degli eventi che appassionano e coinvolgono il pubblico italiano. Il provvedimento definisce altresì le condizioni specifiche per l’esercizio dei diritti di trasmissione, il quadro sanzionatorio applicabile in caso di inadempimento, le procedure per la risoluzione delle controversie tra gli operatori e, infine, una clausola di revisione. Quest’ultima permetterà di aggiornare la disciplina in base all’evoluzione tecnologica e alle dinamiche del mercato, assicurando la sua costante attualità.

Le nuove disposizioni e la tutela del pubblico

In confronto alle precedenti normative, la recente delibera Agcom estende notevolmente la gamma degli eventi coperti, introducendo una varietà più ampia di discipline sportive e appuntamenti culturali. L’iniziativa è volta a promuovere una più vasta diffusione degli eventi, a tutela della collettività, ponendo un’enfasi particolare sull’accessibilità e sulla trasparenza nelle modalità di cessione dei diritti. La presenza di una clausola di revisione si rivela strategica, consentendo di adattare la normativa alle future evoluzioni del settore e garantendo che la lista degli eventi da trasmettere in chiaro possa essere aggiornata in modo tempestivo e coerente con le mutevoli esigenze della società e del pubblico.