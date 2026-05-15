La coppia italiana formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori ha conquistato l'accesso alle semifinali del torneo di doppio agli Internazionali d’Italia. Nei quarti di finale, i due tennisti azzurri hanno superato con una prestazione solida Harri Heliovaara e Henry Patten.

L'incontro, disputato sul campo del Foro Italico, ha visto Bolelli e Vavassori imporsi in due set: 7-5, 7-6. Questa vittoria sottolinea il loro ottimo stato di forma e la grande intesa di squadra, elementi cruciali in un contesto competitivo.

La partita è stata combattuta, con scambi intensi e momenti decisivi.

Gli italiani hanno dimostrato lucidità e capacità di gestire la pressione, chiudendo il primo set 7-5. Il secondo parziale, punto a punto, è culminato in un emozionante tie-break, vinto con alta concentrazione.

Con questo successo, Bolelli e Vavassori affronteranno in semifinale la coppia vincente tra Harrison-Skupski e Arevalo-Pavic. L'obiettivo è conquistare un posto nella finale del prestigioso torneo romano.

Il percorso convincente della coppia azzurra

Il risultato agli Internazionali d’Italia conferma il valore di Bolelli e Vavassori, protagonisti di una stagione ricca di soddisfazioni. La loro progressione e le prestazioni di alto livello li rendono una coppia temuta. Il pubblico del Foro Italico ha sostenuto gli azzurri, che hanno ripagato con determinazione e qualità tecnica.

L'approdo alle semifinali è un traguardo di rilievo per il tennis italiano, evidenziando la crescita del doppio maschile. La sinergia tra l'esperienza di Bolelli e l'energia di Vavassori si conferma vincente, portando il tennis azzurro a competere ai massimi livelli.

La prossima sfida verso la finale

In attesa dei prossimi avversari, Bolelli e Vavassori si preparano a una semifinale impegnativa. Sia Harrison-Skupski che Arevalo-Pavic sono formazioni di assoluto livello nel doppio mondiale, con esperienza e successi che le rendono temibili.

La semifinale è un'opportunità cruciale. Raggiungere la finale degli Internazionali d’Italia consoliderebbe il loro ruolo tra le migliori coppie del circuito e offrirebbe la possibilità di lottare per un titolo prestigioso. Determinazione e fiducia saranno fondamentali per la prossima sfida decisiva.