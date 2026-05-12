Il cammino di Lorenzo Musetti agli Internazionali d’Italia si è interrotto agli ottavi di finale. Il tennista azzurro è stato sconfitto da Casper Ruud, che ha così ottenuto l’accesso ai quarti di finale del prestigioso torneo romano. Il match, disputato sul campo del Foro Italico, ha visto il norvegese imporsi in due set con il punteggio di 6-3, 6-1, dimostrando una netta superiorità.

Durante il secondo set, Musetti ha dovuto richiedere un medical time-out a causa di problemi muscolari che lo hanno accompagnato per tutta la settimana nella capitale.

Nonostante la sua riconosciuta determinazione e gli sforzi profusi in campo, l’azzurro non è riuscito a contrastare la solidità e la continuità di gioco di Ruud, attuale numero otto del ranking mondiale, che ha gestito la partita con sicurezza.

L'andamento del match e le difficoltà fisiche

Il primo set si è aperto in equilibrio, ma Ruud ha saputo sfruttare i momenti chiave, chiudendo il parziale per 6-3. Nel secondo set, le difficoltà fisiche di Musetti sono emerse in modo più evidente, costringendolo a fermarsi per ricevere cure mediche. Il norvegese ha quindi accelerato il proprio gioco, dominando la fase finale dell’incontro e sigillando il set con un perentorio 6-1, assicurandosi così il passaggio del turno.

Per Musetti, la settimana al Foro Italico è stata caratterizzata da una condizione fisica non ottimale, che ha inevitabilmente influito sulle sue prestazioni. Nonostante ciò, il giovane tennista italiano aveva mostrato sprazzi di buon gioco nei turni precedenti, superando avversari come il francese Giovanni Mpetshi-Perricard all’esordio e l’argentino Francisco Cerundolo nel terzo turno, dimostrando il suo valore anche in situazioni complesse.

Ruud attende il prossimo avversario

Con questa convincente vittoria, Casper Ruud si proietta ora verso i quarti di finale, dove affronterà il vincitore dell’interessante sfida tra Karen Khachanov e Dino Prizmic. Quest’ultimo si è distinto nel torneo eliminando a sorpresa un campione del calibro di Novak Djokovic, aggiungendo un ulteriore elemento di imprevedibilità e interesse al prossimo incontro che vedrà protagonista il norvegese.

La giornata agli Internazionali d’Italia ha visto e vedrà scendere in campo anche altri importanti protagonisti del tennis italiano. Tra questi, spicca la presenza di Jannik Sinner, atteso da un match contro Andrea Pellegrino. L’attenzione degli appassionati rimane dunque alta per i prossimi sviluppi di questo prestigioso torneo, che continua a regalare emozioni e colpi di scena agli amanti della racchetta.