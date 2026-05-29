Matteo Berrettini ha conquistato un importante traguardo al Roland Garros, accedendo al terzo turno del prestigioso torneo parigino. Il tennista italiano ha ottenuto una convincente e netta vittoria sul campo Philippe-Chatrier, il centrale del torneo, nella suggestiva sessione serale, superando in tre set il francese Arthur Rinderknech, numero ventidue del seeding, un avversario ostico.

La partita ha visto il tennista romano imporre il proprio ritmo di gioco fin dalle prime battute, senza mai essere messo in difficoltà. Berrettini ha chiuso il primo set con un netto 6-4, un risultato che ha subito indirizzato l'incontro, replicando lo stesso punteggio nei due parziali successivi con disarmante regolarità.

Il match si è così concluso con un perentorio 6-4, 6-4, 6-4, una sequenza che dimostra una superiorità costante, inequivocabile e tatticamente impeccabile sull'avversario.

Una Prestazione Solida e Autorevole sul Centrale

La prova di Berrettini è stata caratterizzata da grande autorevolezza e solidità. Il tennista ha dominato il confronto, non concedendo praticamente alcuno spazio al francese Rinderknech. La sua prestazione è stata impreziosita da un servizio estremamente efficace e potente, spesso risolutivo, e da colpi incisivi e ben angolati che hanno costantemente messo sotto pressione Rinderknech, impedendogli di trovare continuità nel proprio gioco e di costruire azioni offensive.

Il risultato finale è il frutto di una condotta di gara estremamente concreta e magistralmente gestita, che ha permesso a Berrettini di controllare con fermezza ogni fase dell'incontro.

La sua capacità di mantenere alta la concentrazione e di eseguire i colpi chiave nei momenti topici ha evidenziato un ritrovato e promettente stato di forma, culminato in una prestazione definita "chirurgica" per la sua precisione e praticamente ineccepibile.

Il Prossimo Ostacolo e il Ritorno ai Vertici

Al terzo turno, Matteo Berrettini si preparerà ad affrontare Francisco Comesaña. L'argentino ha guadagnato l'accesso a questa fase del torneo dopo aver eliminato un altro tennista italiano, Luciano Darderi, in un match combattuto.

Questa vittoria rappresenta un passo estremamente significativo e atteso nel percorso di Berrettini al Roland Garros, un torneo dove l'italiano mancava dal 2021, rendendo il suo ritorno ancora più significativo.

Il suo approdo al terzo turno dello Slam parigino è un chiaro e inequivocabile segnale del suo completo recupero fisico e mentale, consolidando la sua presenza tra i protagonisti e mantenendo vive le speranze italiane nella competizione. Questo successo assume un valore ancora maggiore in una giornata che ha visto anche l'eliminazione di altri atleti azzurri.

Il match, durato complessivamente due ore e diciassette minuti, ha confermato la capacità di Berrettini di gestire la pressione e di esprimere un tennis di altissimo livello, proiettandolo con rinnovata fiducia verso le fasi successive del prestigioso torneo parigino.