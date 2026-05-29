Iga Swiatek ha ribadito il suo incontrastato dominio sulla terra rossa di Parigi, conquistando l'accesso agli ottavi di finale del Roland Garros. La tennista polacca, già quattro volte campionessa del prestigioso torneo, ha superato Magda Linette con un doppio 6-4 sul leggendario Court Philippe-Chatrier. La vittoria segna un importante passo avanti per Swiatek, che ha saputo imporre il proprio ritmo, inanellando ben cinque giochi consecutivi che hanno indirizzato la partita a suo favore.

L'incontro rappresentava una rivincita particolarmente attesa per l'ex numero uno del mondo, dopo la sconfitta subita dalla connazionale Linette al Miami Open.

Questa volta, tuttavia, Swiatek non ha lasciato spazio a sorprese, chiudendo la pratica in un'ora e 27 minuti di gioco. Sebbene Linette abbia messo a segno tre ace contro l'unico di Swiatek, la campionessa polacca ha dimostrato una maggiore efficacia nei momenti cruciali, convertendo cinque delle sette palle break a sua disposizione, un dato che sottolinea la sua superiorità strategica.

I numeri di un dominio: statistiche e record di Swiatek

Il successo odierno consolida ulteriormente il già impressionante bilancio di Swiatek a Parigi, che ora vanta 43 vittorie e sole 3 sconfitte al Roland Garros. Questo risultato le permette di accedere agli ottavi di finale del torneo per l'ottava volta consecutiva, un traguardo eccezionale che la pone tra le pochissime giocatrici ad aver raggiunto tale costanza nell'era Open.

In particolare, è la sesta giocatrice, e la prima dai tempi di Monica Seles, a raggiungere gli ottavi di finale in tutte le sue prime otto partecipazioni al tabellone principale di Parigi.

Il suo bilancio complessivo nei tornei del Grande Slam è ora di 111 vittorie e 22 sconfitte, con una percentuale di successi dell'83,46%. Questa cifra la colloca al nono posto assoluto nella storia del tennis femminile nell'era Open, superando persino la leggenda Justine Henin (83,43%). Un dato che evidenzia la sua straordinaria consistenza ai massimi livelli del tennis mondiale.

La prossima sfida: Swiatek contro Kostyuk

Nel prossimo turno, Iga Swiatek si troverà di fronte un'altra avversaria di alto calibro: Marta Kostyuk.

La tennista ucraina, vincitrice del torneo di Madrid e testa di serie numero quindici, ha conquistato il suo posto agli ottavi superando Viktorija Golubic con il punteggio di 6-4, 6-3. Il confronto si preannuncia particolarmente interessante e impegnativo, considerando l'ottimo momento di forma di entrambe le giocatrici. Swiatek, che in questa edizione del Roland Garros ha già eliminato Emerson Jones e Sara Bejlek nei primi due turni, cercherà di confermare il suo status di favorita indiscussa per la vittoria finale.