Ayao Komatsu ed Esteban Ocon hanno smentito con fermezza le recenti voci di rottura all'interno del team Haas, definendo le indiscrezioni su presunti dissidi dopo il Gran Premio di Miami come "bull****" e completamente prive di fondamento. Le speculazioni, che avrebbero voluto il pilota francese in rotta con il team principal e a rischio sostituzione, sono state categoricamente negate da entrambi i protagonisti.

Le indiscrezioni, emerse inizialmente da una testata brasiliana e poi diffuse anche in Giappone, suggerivano un'accesa discussione tra Ocon e Komatsu a Miami.

Queste voci mettevano in dubbio la permanenza del pilota, che da quando è arrivato in Haas ha mostrato difficoltà a eguagliare il ritmo del compagno di squadra Ollie Bearman. Komatsu ha risposto con decisione: "Non so da dove sia uscita questa storia... Nessuna base, assolutamente bull****". Il responsabile del team ha poi aggiunto che si tratta di "una completa perdita di tempo", criticando apertamente la mancanza di verifica delle fonti e definendo il tutto "bull**** gossip".

Ocon ribadisce l'impegno con Haas

Esteban Ocon ha fatto eco alle dichiarazioni di Komatsu, rafforzando il messaggio di unità e solidità del loro rapporto. "Onestamente, è tutto inventato, completamente bull****", ha dichiarato il pilota, sottolineando di aver appena avuto un colloquio con Komatsu e di essere pienamente concentrato sul suo lavoro con la squadra.

Ocon ha rimarcato il suo impegno e la volontà di rispettare il contratto che lo lega a Haas, evidenziando la lunga e proficua collaborazione con Komatsu, iniziata già ai tempi della sua esperienza come collaudatore in Lotus.

Entrambi i protagonisti hanno così voluto dissipare ogni dubbio, ribadendo la totale infondatezza delle voci e la ferma intenzione di proseguire insieme il percorso in Formula 1. La loro posizione congiunta serve da chiara smentita alle crescenti speculazioni mediatiche che mettevano in discussione il loro rapporto e il futuro di Ocon in Haas.

L'impatto delle voci infondate sulla reputazione

Le indiscrezioni non verificate hanno avuto un significativo impatto personale su Ocon, che ha espresso profonda frustrazione per la rapidità con cui tali notizie si sono diffuse.

Il pilota ha descritto l'esperienza "quasi come un atto di bullismo", evidenziando le ripercussioni negative sulla sua famiglia e sui suoi sponsor. Ocon ha elogiato il lavoro dei giornalisti che si dedicano alla verifica delle fonti, sottolineando come la diffusione di narrazioni prive di riscontri concreti possa gravemente danneggiare la reputazione dei soggetti coinvolti e generare situazioni complesse da gestire. Questa vicenda, oltre a essere priva di fondamento, rappresenta un monito sui pericoli delle informazioni non accurate e sulla loro facile propagazione online.