Novak Djokovic ha ufficializzato l'ingresso di Viktor Troicki nel suo team come nuovo allenatore, a pochi giorni dall'inizio del Roland Garros. Il campione serbo, detentore di ventiquattro titoli Slam, ha condiviso la notizia attraverso un post sui social media, accompagnato dalla frase: "Benvenuto amico mio, compagno di squadra e ora allenatore... Viktor Troicki". Questa decisione giunge in un momento cruciale della stagione per Djokovic, che si prepara ad affrontare il prestigioso torneo sulla terra rossa di Parigi con l'ambizione di conquistare il suo venticinquesimo titolo Major in carriera.

Troicki, ex numero 12 del mondo e amico di lunga data di Djokovic, ha già iniziato a collaborare attivamente con il connazionale in vista del secondo Slam dell'anno. La loro conoscenza risale ai tempi delle giovanili e, nel corso degli anni, hanno condiviso numerosi successi rappresentando la nazionale serba. Tra questi spiccano la storica vittoria della Coppa Davis nel 2010 e la conquista dell'ATP Cup nel 2020. Ritiratosi dal tennis professionistico nel 2021 con tre titoli ATP all'attivo, Troicki ha già dimostrato le sue capacità di leadership ricoprendo il ruolo di capitano della squadra serba di Coppa Davis, guidando Djokovic in ben diciotto incontri, inclusi i percorsi che hanno portato la Serbia alle semifinali nel 2021 e nel 2023.

Il cammino di Djokovic al Roland Garros

Djokovic si presenta al Roland Garros come testa di serie numero tre, con un obiettivo chiaro: superare il record assoluto di titoli Slam, un traguardo che lo consacrerebbe come il tennista più titolato di sempre, sia tra gli uomini che tra le donne. Il sorteggio del tabellone lo ha inserito nella parte bassa, una condizione favorevole che gli permetterà di evitare un potenziale scontro con Jannik Sinner fino all'eventuale finale. Il suo debutto nel torneo parigino si preannuncia subito impegnativo: affronterà il francese Giovanni Mpetshi Perricard, noto per essere uno dei battitori più potenti del circuito, in una sfida che si giocherà sul campo di casa dell'avversario.

L'integrazione di Troicki nel team rappresenta una nuova e significativa tappa nella carriera di Djokovic, che negli ultimi anni ha mostrato una predilezione per circondarsi di figure di fiducia e profonda conoscenza. Dopo la lunga e fruttuosa esperienza con Goran Ivanisevic e una breve parentesi con Andy Murray, il trentottenne di Belgrado punta ora sull'intesa consolidata e sulla reciproca comprensione con Troicki per affrontare quelle che potrebbero essere alcune delle sfide più importanti della sua straordinaria carriera.

Un legame consolidato tra campo e panchina

Oltre ai successi individuali, Djokovic e Troicki hanno costruito un solido rapporto anche attraverso le competizioni di doppio e, in particolare, quelle a squadre.

La loro amicizia, iniziata sui campi da junior, si è rafforzata nel corso degli anni grazie alle intense esperienze vissute insieme in Coppa Davis e ATP Cup. La presenza di Troicki come capitano della nazionale ha ulteriormente cementato questo legame, contribuendo in modo determinante ai risultati di prestigio ottenuti dalla Serbia nelle principali competizioni internazionali.

Con l'assenza di Carlos Alcaraz dal Roland Garros e da Wimbledon a causa di un infortunio al polso, Djokovic intravede in questa edizione parigina un'occasione unica per aggiungere un ulteriore capitolo alla sua già leggendaria carriera. L'obiettivo primario rimane la conquista del venticinquesimo Slam, un traguardo che non solo consoliderebbe il suo status di tennista più titolato di sempre, ma segnerebbe anche la sua prima vittoria in un Major dal US Open 2023.