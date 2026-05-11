Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha ufficialmente conferito il prestigioso Collare dell'Ordine Olimpico alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Questo significativo riconoscimento internazionale è stato attribuito in virtù del suo notevole e costante contributo al movimento sportivo italiano e internazionale. L'annuncio, diffuso direttamente dal CIO, ha voluto sottolineare l'importanza strategica del sostegno istituzionale allo sport in tutte le sue manifestazioni.

Il Collare dell'Ordine Olimpico rappresenta la massima onorificenza assegnata dal Comitato Olimpico Internazionale a personalità che si sono distinte in maniera eccezionale per il loro impegno profondo a favore dei valori olimpici.

Nel comunicato ufficiale che ha accompagnato l'assegnazione, il CIO ha evidenziato come la premier Meloni abbia dimostrato un "costante supporto alle iniziative sportive e olimpiche", contribuendo attivamente alla promozione dei principi universali di lealtà, rispetto e inclusione. Questo importante riconoscimento si inserisce pienamente in un contesto di crescente attenzione verso il ruolo fondamentale dello sport nella società italiana contemporanea.

Il significato del Collare dell'Ordine Olimpico

L'Ordine Olimpico è stato istituito dal CIO con la chiara finalità di premiare coloro che, attraverso la loro azione, si sono distinti in modo particolarmente meritevole nella promozione dello sport e dei suoi valori universali.

Il Collare, in particolare, è la decorazione di più alto grado e viene conferito esclusivamente a figure di altissimo rilievo che hanno sostenuto con passione il movimento olimpico a livello globale. Il conferimento a Giorgia Meloni costituisce, pertanto, un inequivocabile segnale di profondo apprezzamento per l'impegno costante delle istituzioni italiane nel supportare e valorizzare lo sport a ogni livello.

Anche il Presidente Mattarella riceverà il Collare Olimpico

In un contesto di grande valore e significato, il Collare Olimpico sarà consegnato anche al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La cerimonia ufficiale per il Capo dello Stato è fissata per il 12 maggio e vedrà la partecipazione di importanti figure del mondo olimpico, tra cui il presidente del CIO, Thomas Bach, e la vicepresidente del CIO, Nicole Hoevertsz Coventry.

Questo ulteriore e prestigioso riconoscimento sottolinea il valore intrinseco che il movimento olimpico attribuisce alle istituzioni italiane e al loro ruolo essenziale nella promozione dello sport e dei suoi valori fondamentali.