L'Italia ha superato il Belgio con un combattuto 3-2 al tie-break in un'amichevole disputata a Verona, il secondo test in vista della Volley Nations League e degli Europei di settembre. La formazione sperimentale schierata dal commissario tecnico Ferdinando De Giorgi ha dimostrato carattere, imponendosi dopo una sfida avvincente.

I parziali del match, giocato al PalaMagis di Verona, sono stati 20-25, 25-22, 22-25, 25-23, 15-6. La vittoria azzurra è maturata grazie a una rimonta decisiva nel quarto set e a un netto dominio nel parziale finale, che ha sigillato il successo.

La strategia di De Giorgi e i protagonisti

In questa occasione, il CT De Giorgi ha optato per una rosa che desse spazio a giovani talenti e alternative, con l'obiettivo di testare nuove soluzioni tattiche e tecniche in vista degli impegni ufficiali. Sono stati tenuti a riposo alcuni dei pilastri della squadra, tra cui Giannelli, Romanò, Michieletto, Lavia e Basso, per permettere loro di recuperare energie e dare visibilità a nuovi elementi.

Tra i protagonisti in campo si sono distinti i giovani emergenti, come Luca Porro in regia e Kamil Rychlicki nel ruolo di opposto, che hanno avuto l'opportunità di mettersi alla prova in un contesto internazionale. Gli azzurri, campioni del mondo in carica, hanno così bissato il successo ottenuto in precedenza contro la Turchia, confermando la profondità del proprio roster.

Prossimo appuntamento: Italia-Turchia

Il percorso di preparazione della nazionale italiana proseguirà domenica 31 maggio, con un ulteriore test amichevole contro la Turchia. L'incontro, previsto alle ore 17:30, rappresenterà l'ultima occasione per il CT De Giorgi di valutare uomini e schemi prima dell'esordio nella Volley Nations League e della partenza per il Nord America.