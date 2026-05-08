La terra battuta del Foro Italico ospita una sfida attesa e incerta tra Tomas Machac e Daniil Medvedev per un posto nei sedicesimi di finale degli Internazionali BNL d'Italia. Il match, in programma sabato 9 maggio, mette a confronto un giocatore in stato di grazia, reduce da una vittoria prestigiosa, e un top player in cerca di conferme su una superficie che storicamente non predilige. L'obiettivo per entrambi è superare questo scoglio per proseguire nel torneo romano, accumulando punti cruciali per la classifica.

Medvedev favorito, ma Machac è in grande forma

Analizzando le quote, Daniil Medvedev è considerato il favorito. La sua vittoria è quotata a 1.50 da 10Bet, mentre un successo di Tomas Machac si attesta a 2.50. Linee simili provengono da Betfair (Medvedev 1.53, Machac 2.55). Queste cifre indicano che, nonostante il ranking e il blasone siano dalla parte di Medvedev, Machac è un avversario tutt'altro che scontato. La sua ottima forma e le incognite sull'adattamento del russo alla terra battuta mantengono le quote relativamente equilibrate, suggerendo concrete possibilità di sorpresa.

Machac, la vittoria contro Tsitsipas e le statistiche

Tomas Machac si presenta a Roma con il morale alto, forte di una vittoria al primo turno contro Stefanos Tsitsipas, battuto in due set (6-4, 7-6).

Il ceco ha mostrato solidità al servizio, convertendo il 91% delle sue prime palle (42 su 46) e salvando una delle due palle break concesse. Ha mantenuto un ottimo equilibrio tra aggressività e controllo, con 20 colpi vincenti a fronte di 15 errori non forzati. La sua efficacia a rete è stata notevole, con 7 punti conquistati su 8 giocati (88%).

Le difficoltà di Medvedev sulla terra

Di umore diverso è Daniil Medvedev, la cui ultima apparizione è stata la sconfitta a Madrid contro Flavio Cobolli in tre set. In quell'incontro, il russo ha palesato le sue classiche difficoltà sulla terra. Nonostante 8 ace, ha commesso 7 doppi falli e 34 errori non forzati. La sua percentuale di punti vinti con la prima di servizio è stata del 78%, ma le 6 palle break concesse (di cui 3 salvate) segnalano un rendimento altalenante nei propri turni di battuta.

La sfida si profila come un confronto tra la precisione e la fiducia di Machac e la potenza a tratti erratica di Medvedev.

Ranking e precedenti: un match inedito

Il divario in classifica ATP è significativo: Daniil Medvedev è numero 9 del ranking mondiale con 3460 punti, mentre Tomas Machac occupa la 41ª posizione con 1100 punti. Questo incontro al Foro Italico rappresenta un capitolo inedito, poiché non esistono precedenti ufficiali nel circuito maggiore. L'assenza di un testa a testa passato aggiunge imprevedibilità. Medvedev dovrà fare affidamento sulla sua esperienza per gestire la pressione, mentre Machac potrà giocare con maggiore spensieratezza, consapevole di poter creare una sorpresa.

La partita si preannuncia come un affascinante scontro di stili e di stati di forma sulla terra romana. Per Medvedev, la sfida sarà ritrovare continuità e limitare gli errori gratuiti, cercando di imporre il suo tennis da fondocampo. D'altra parte, Machac dovrà capitalizzare la fiducia acquisita, sfruttando la sua solidità al servizio e la capacità di muovere il gioco per mettere in difficoltà il ritmo del russo. La sua aggressività controllata e l'efficacia nelle sortite a rete potrebbero essere le chiavi tattiche per scardinare le certezze di un avversario sulla carta superiore, ma che sulla terra battuta ha già mostrato vulnerabilità.