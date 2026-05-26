Il Major Premier Padel torna a Roma. Il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, ha partecipato alla presentazione dell’evento, sottolineando l’importanza dei grandi eventi sportivi come motore di crescita e sviluppo. Abodi ha evidenziato come la serenità percepita sia frutto della capacità di trasformare le difficoltà in opportunità, grazie alla collaborazione tra Sport e Salute, la Federazione Italiana Tennis e Padel (Fitp) e la federazione internazionale.

“La serenità che si respira qui è il frutto della capacità di trasformare le difficoltà in opportunità, merito di tutte le parti coinvolte, a partire da Sport e Salute, Fitp e federazione internazionale”, ha dichiarato Abodi.

“L’obiettivo è migliorare la cultura del movimento e accogliere il favore del pubblico, che va rispettato. Alcuni sport lo hanno dimenticato pensando che per riempire uno stadio basti aprire i cancelli.”

Il ruolo di tennis e padel nella crescita sportiva

Nel suo intervento, il ministro ha posto l’accento su come il tennis e il padel soddisfino utenti e spettatori. Questo successo, ha spiegato, non è fortuna, ma abilità, investimenti mirati e un lavoro costante nelle scuole e nei territori. “La qualità del turismo sportivo, grazie alla bellezza dei luoghi, determina bellezza”, ha aggiunto Abodi.

Il ministro ha inoltre ricordato l’impegno nel valorizzare anche il Sud Italia attraverso i grandi eventi, citando il padel come disciplina inserita nel programma dei Giochi del Mediterraneo, appuntamento di rilievo previsto per il 2026.

L'Italy Major Premier Padel al Foro Italico

L’Italy Major Premier Padel si svolgerà al Foro Italico di Roma, dal 31 maggio al 7 giugno, riportando nella capitale lo spettacolo dei migliori giocatori mondiali. L’evento promuove il padel e rafforza il ruolo di Roma come centro di grandi eventi sportivi internazionali. La presenza dei top player e l’attenzione delle istituzioni confermano la crescita di questo sport e il suo impatto positivo su turismo ed economia locale.