Puma e Lega Serie A presentano il nuovo Stellar Nitro Ultimate, il pallone ufficiale della Serie A, della Coppa Italia, della EA Sports FC Super Cup e della Primavera 1 per la stagione 2026/27.

Pensato per un calcio sempre più rapido, intenso e dinamico, il nuovo Stellar Nitro Ultimate rappresenta il pallone più avanzato mai sviluppato da Puma. La nuova piattaforma Stellar sostituisce la precedente generazione Orbita e introduce standard superiori in termini di stabilità, precisione e prestazioni complessive.

La tecnologia Nitrofoam

Al centro del progetto c’è la tecnologia proprietaria Nitrofoam, una schiuma con azoto progettata per restituire maggiore energia all’impatto, rendendo i tocchi più reattivi, i passaggi più veloci e il controllo di palla più sensibile e preciso.

Il pallone è stato studiato per garantire prestazioni elevate in ogni fase del gioco.

Dal punto di vista ingegneristico, lo Stellar Nitro Ultimate presenta una configurazione a pannelli 4+4 ottimizzata per migliorare l’aerodinamica, ridurre la resistenza dell’aria e garantire traiettorie più stabili e accurate. La superficie esterna Debossed aumenta grip e controllo senza compromettere velocità e fluidità del movimento.

Oltre alla tecnologia, Stellar vuole rappresentare anche l’identità culturale del calcio. Il pallone si ispira al gioco “di strada”, luogo in cui il calcio nasce e si sviluppa nella sua forma più autentica. "Stellar nasce da questa energia autentica e celebra la gioia pura del calcio, traducendola in un prodotto capace di combinare performance ed emozione".

Design italiano

Il design riflette questa visione contemporanea: grafiche dinamiche nei toni del Blu e dell’Azzurro attraversano una base Bianca essenziale, creando un’identità visiva riconoscibile e pensata per i grandi palcoscenici del calcio italiano.

Il pallone è stato sviluppato nel Puma Nitro Lab e testato in Italia. Questo approccio è al centro anche della campagna di lancio, ambientata in un laboratorio futuristico creato con l’intelligenza artificiale, dove il pallone viene sottoposto a test di velocità, reattività, stabilità e aerodinamica. Per la Serie A, il concept integra riferimenti estetici e culturali italiani, unendo innovazione tecnologica e design in un racconto che valorizza precisione ed eleganza del calcio nazionale.

Il nuovo Stellar Nitro Ultimate debutterà ufficialmente nelle competizioni della stagione 2026/27, segnando l’inizio di una nuova fase per il pallone ufficiale Puma. Il prodotto sarà disponibile su Puma e presso rivenditori selezionati.