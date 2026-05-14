Il passaggio del Giro d'Italia a Napoli si è rivelato una vera e propria festa dello sport, con migliaia di persone, tra famiglie e bambini, che hanno affollato le strade per accogliere i ciclisti. Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha espresso grande soddisfazione per l'evento, evidenziando come la città abbia ospitato per il quinto anno consecutivo una tappa della celebre corsa ciclistica. Manfredi ha definito questa edizione, "la tappa della bellezza da Paestum a Napoli", una "grande festa dello sport e in particolare dello sport a due ruote", sottolineando la straordinaria partecipazione del pubblico lungo tutto il percorso.

La tappa, partita da Paestum e conclusasi a Napoli, ha avuto il suo epilogo in Piazza del Plebiscito. Questa scelta, una novità rispetto agli anni recenti, ha rievocato un arrivo storico, come quello che vide la vittoria di Francesco Moser molti anni fa in questo scenario rappresentativo della città. Il sindaco Manfredi ha rimarcato come l'aver ospitato il Giro d'Italia per il quinto anno consecutivo abbia consolidato il ruolo di Napoli quale palcoscenico internazionale per i grandi eventi sportivi.

Un percorso tra storia e cultura

Il percorso del Giro d'Italia, da Paestum a Napoli, ha saputo valorizzare non solo l'aspetto sportivo, ma anche il ricco patrimonio culturale e archeologico della Campania.

I 141 chilometri della tappa hanno snodato un itinerario suggestivo attraverso paesaggi agricoli, coste e centri storici. La partenza dall'area archeologica di Paestum, con i suoi templi dorici e le sue testimonianze della Magna Grecia, e l'arrivo nella storica Piazza del Plebiscito, hanno enfatizzato il profondo legame tra sport, storia e territorio.

Promozione e opportunità per la città

In concomitanza con l'evento ciclistico, è stata annunciata la partnership tra Rai e Coppa America, a riprova della crescente capacità di Napoli di attrarre manifestazioni di rilievo globale. Il sindaco Manfredi ha ribadito che la presenza del Giro d'Italia per il quinto anno consecutivo conferma Napoli come un importante palcoscenico internazionale per i grandi eventi sportivi.

Ha evidenziato come il "lavoro congiunto, la programmazione e un'idea di città capace di coniugare la sua bellezza con l'abilità di attrarre grandi eventi" rappresentino una "straordinaria opportunità anche di crescita e di economia" per il capoluogo campano. L'intera iniziativa ha ricevuto il sostegno della Città Metropolitana di Napoli e della Regione Campania, con l'obiettivo primario di promuovere il territorio e i suoi preziosi siti archeologici a un vasto pubblico, sia nazionale che internazionale.