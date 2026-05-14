La conferenza stampa pre-Gran Premio di Catalogna a Montmelò ha visto protagonisti Marco Bezzecchi e Jorge Martin, primo e secondo nella classifica iridata MotoGP. I due piloti Aprilia, divisi da un solo punto, stanno oscurando le Ducati.

Bezzecchi ha espresso cautela sul mondiale, definendo prematuro fare calcoli. "Mancano tante gare e tutto può succedere. Quindi calma...", ha dichiarato, sottolineando la necessità di costanza. Il tracciato catalano è tra le piste più difficili del calendario, specie per l'elevato consumo gomme che impone gestione attenta.

Ha evidenziato un netto miglioramento rispetto all'anno precedente, attribuendo i progressi a moto, team e stile di guida, dopo il buon esito di Le Mans.

Martin e Bagnaia: strategie e responsabilità

Jorge Martin ha rivelato un cambio di approccio mentale ai weekend di gara. Dopo una stagione 2025 difficile, segnata da incidenti e problemi in frenata, ha ritrovato sensazioni simili a quelle del 2024. La gestione fisica e mentale della corsa è migliorata, con meno dolore percepito in gara, manifestandosi più intensamente.

Pecco Bagnaia ha assunto piena responsabilità per la caduta in Francia, attribuendola a un proprio errore. Nonostante l'incidente, ha giudicato positiva la tappa francese e, grazie ai test a Jerez, ha "capito la direzione" su cui puntare a Montmelò.

La pista catalana è storicamente favorevole alla Ducati, e il team cercherà di contrastare le Aprilia.

Rivali e novità in pista

Bezzecchi ha messo in guardia sui piloti Ducati, citando Fabio Di Giannantonio e Alex Marquez, definiti "molto forti". Ha ricordato la velocità di Bagnaia a Le Mans, sottolineando che, senza l'errore, avrebbe potuto ottenere un grande risultato. Marc Marquez, campione in carica, è un elemento imprevedibile e molto motivato. "Serve costanza. E occhio a Ducati e a Marquez, tornerà con più fame che mai", ha ribadito, enfatizzando la concentrazione.

Il Gran Premio di Montmelò presenterà novità: una Yamaha aggiuntiva affidata al collaudatore Augusto Fernandez come wild card, con test dal lunedì successivo. Rientrerà Maverick Vinales (KTM Tech3), assente nelle ultime tre gare per un intervento alla spalla.