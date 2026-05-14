Coco Gauff si conferma protagonista agli Internazionali d’Italia, raggiungendo la finale per il secondo anno consecutivo. L’americana ha superato Sorana Cîrstea in due set nella prima semifinale disputata al Foro Italico, assicurandosi un posto nell’atto conclusivo del torneo.

La partita ha visto una partenza brillante di Cîrstea, che si è portata avanti vincendo i primi due game e conducendo 4-2 nel primo set. Tuttavia, Gauff ha saputo reagire prontamente, alzando il livello del proprio gioco e recuperando lo svantaggio. L’americana ha quindi conquistato il primo set, mostrando solidità nei momenti decisivi.

Gauff domina il secondo set

Nel secondo parziale, Gauff ha preso subito il comando portandosi sul 2-0. Il match è stato momentaneamente interrotto per circa dieci minuti a causa di un problema occorso a uno spettatore che ha richiesto assistenza medica. Dopo la ripresa, la statunitense ha mantenuto il controllo, chiudendo la partita con il punteggio di 6-4, 6-3 dopo un’ora e diciassette minuti di gioco.

Con questa vittoria, Gauff attende ora di conoscere la sua avversaria in finale, che uscirà dalla sfida tra Iga Swiatek ed Elina Svitolina. Per Sorana Cîrstea, invece, sfuma la possibilità di disputare la seconda finale in carriera in un torneo WTA 1000, dopo quella raggiunta a Toronto nel 2013.

Cîrstea: un bilancio positivo

Nonostante la sconfitta, Cîrstea lascia Roma con un premio di quasi 300.000 euro, il secondo più importante della sua carriera, e con la soddisfazione di aver eguagliato la sua miglior posizione nel ranking WTA, salendo al ventunesimo posto a partire da lunedì. Gauff, invece, si conferma tra le protagoniste del circuito, centrando la sua seconda finale consecutiva sulla terra rossa romana e confermando la sua costante crescita.