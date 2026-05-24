Max Sirena, team director e skipper di Luna Rossa, ha espresso con fermezza la sua determinazione a conquistare la 38ª America's Cup. L'obiettivo dichiarato è portare la vittoria all'Italia e dedicarla a Patrizio Bertelli, fondatore del prestigioso team. Sirena, che vanta già due successi nella Coppa America ottenuti con Oracle e New Zealand, ha ribadito con enfasi la sua ambizione: "Voglio vincere l'America's Cup con Luna Rossa per l'Italia e per Patrizio Bertelli".

Le sue dichiarazioni sono state rilasciate dalla base cagliaritana di Luna Rossa, dove il team sta attualmente brillando, posizionandosi in testa alle regate preliminari della Louis Vuitton 38ª America's Cup.

La squadra, che si distingue per un promettente mix di giovani talenti e donne, ha dimostrato una notevole forza. Sirena ha individuato chiaramente nei neozelandesi i principali avversari da battere. "A sentire loro, sono sempre gli underdog, quelli che piangono sempre. Poi vai a scoprire che hanno un team da trecento persone. Sotto il profilo sportivo sono loro il team da battere, sono i detentori e faranno di tutto per rivincere", ha commentato Sirena, prevedendo una sfida ancora più agguerrita, considerando che hanno già portato la Coppa in Italia e si troveranno in un ambiente più "ostile".

La nuova imbarcazione e la base di Napoli

Sirena ha fornito dettagli significativi sui progressi della nuova barca, attualmente in fase di costruzione presso il cantiere di Luna Rossa.

Dopo aver completato le prove al traino una settimana fa, il team si prepara a iniziare i lavori per la nuova base a Napoli, con l'avvio previsto intorno a settembre. "Adesso stiamo finendo la progettazione, sarà una base anche molto bella. Ancora però non abbiamo deciso se andremo a dicembre, a gennaio o più in là. Lo decidiamo più avanti, dobbiamo valutare un po' di aspetti tecnico-logistici", ha precisato Sirena.

La nuova imbarcazione, pur mantenendo una geometria esteticamente simile a quella vista a Barcellona, sarà completamente innovativa nei suoi sistemi. È fondamentale sottolineare che la Coppa America si disputerà su barche radicalmente diverse rispetto a quelle utilizzate nelle regate preliminari, con significative variazioni nei sistemi, nelle vele e nelle wing, elementi che incideranno profondamente sull'esito della competizione.

Il ruolo dei campioni e dei giovani talenti

Un pilastro fondamentale per Luna Rossa è la presenza di Peter Burling, che Sirena ha descritto come "il velista più vincente degli ultimi trenta-quaranta anni". Burling è considerato un asset fondamentale per il team, apportando un contributo cruciale sia in acqua che a terra. Sirena ha evidenziato la sua scelta strategica: "Se ha scelto di venire qua è perché ha pensato di poter trovare le condizioni migliori per performare al meglio e per la storia di Luna Rossa".

Durante le regate preliminari, l'attenzione si è concentrata anche sui giovani atleti, la cui performance è stata elogiata da Sirena. In particolare, Tita Ruggeri e altri giovani si sono distinti per la loro maggiore forma fisica rispetto ai senior, grazie a un allenamento più intensivo sulle barche One Design.

Queste regate preliminari rappresentano un banco di prova cruciale per il team, permettendo di valutare l'efficacia del lavoro svolto in vista della sfida principale.

Luna Rossa Prada Pirelli, il team italiano fondato nel 1997 da Patrizio Bertelli, rappresenta l'Italia nella prestigiosa Coppa America di vela. Con una storia di numerose partecipazioni e diverse finali raggiunte, il team mira a portare il trofeo in Italia. La base operativa, attualmente a Cagliari, si sposterà a Napoli per la 38ª edizione della Coppa America, la più antica competizione sportiva internazionale, con una tradizione che affonda le radici nel 1851 e che continua a promuovere l'innovazione tecnologica e sportiva.