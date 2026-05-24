Il Parma ha concluso la stagione di Serie A con una vittoria significativa, superando il Sassuolo per 1-0 in un intenso derby emiliano. Il gol decisivo è stato siglato da Pellegrino con un colpo di testa al 35’ della ripresa, un momento che ha infiammato lo stadio e assicurato i tre punti ai padroni di casa.

La Vittoria nel Derby Emiliano

La trentottesima e ultima giornata del campionato ha visto il Parma conquistare una vittoria preziosa contro i rivali del Sassuolo. L'incontro, disputatosi il 24 maggio 2026 presso lo storico stadio Ennio Tardini, ha tenuto gli spettatori con il fiato sospeso fino alle fasi finali.

La rete che ha deciso le sorti del match è arrivata grazie a un'incornata perentoria di Pellegrino, che ha trafitto la difesa avversaria e il portiere, scatenando l'entusiasmo del pubblico presente.

Il Gol Decisivo e l'Esultanza

Il momento clou della partita si è verificato al 35’ minuto della seconda frazione di gioco. È stato in quel frangente che Pellegrino, con un preciso e potente colpo di testa, ha indirizzato il pallone in rete, fissando il risultato sull'1-0 in favore del Parma. Questa marcatura non solo ha sbloccato un equilibrio che sembrava difficile da spezzare, ma ha anche trasformato l'atmosfera dello stadio Ennio Tardini in un'esplosione di gioia e liberazione per i tifosi crociati, che hanno potuto festeggiare una vittoria casalinga di grande importanza emotiva e sportiva.

Bilancio di Fine Campionato

Il successo ottenuto dal Parma in quest'ultima giornata della Serie A 2025-2026 rappresenta una chiusura di stagione decisamente positiva. I tre punti conquistati nel derby hanno permesso ai crociati di salutare il proprio pubblico con una prestazione convincente e un risultato che infonde morale. Per il Sassuolo, invece, la sconfitta nel confronto diretto ha segnato la fine di un campionato che, pur essendo stato caratterizzato da prestazioni altalenanti, non è riuscito a culminare con un risultato favorevole nell'attesissimo scontro regionale. La squadra non è riuscita a trovare la chiave per evitare la capitolazione, chiudendo la propria annata con un passo falso nel sentito match contro i ducali.