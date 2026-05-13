Daniil Medvedev ha staccato il pass per i quarti di finale degli Internazionali d’Italia, superando l’argentino Thiago Tirante con un 6-3, 6-2. Il russo, numero sette del mondo, ha mostrato solidità e controllo al Foro Italico.

Ora, Medvedev affronterà lo spagnolo Martín Landaluce, che ha eliminato Hamad Medjedovic (7-5, 6-4). La sfida vedrà il campione uscente contro un talento in ascesa.

Il percorso di Landaluce: da lucky loser ai quarti

Il ventenne madrileno Martín Landaluce ha raggiunto i quarti di finale come lucky loser, ripescato dopo il forfait di Valentin Vacherot e la sconfitta in qualificazione.

Contro Medjedovic, ha conquistato la sua seconda presenza ai quarti di un Masters 1000. «Era la mia prima volta come lucky loser e ho dato tutto. Sto giocando a un livello fantastico», ha dichiarato Landaluce.

Il giovane spagnolo ha espresso grande emozione per l’esperienza romana, sentendo l’atmosfera dei «gladiatori» e volendo «lottare fino alla fine» con il 100% del suo spirito. Pur non essendo «molto rilassato» per la durezza dei match, gode del suo «buon tennis». Sorpreso dal suo stesso percorso, ha concluso: «Non pensavo che sarei entrato... Sto vivendo una settimana incredibile, una delle migliori della mia vita».

Un lucky loser nella storia del torneo

La qualificazione di Landaluce ai quarti di finale come lucky loser è un evento raro agli Internazionali d’Italia: solo altri tre giocatori avevano raggiunto tale traguardo.

Al numero 94 del ranking ATP, lo spagnolo è virtualmente salito alla 64ª posizione grazie ai risultati di Roma, consolidando la sua top 100.

La sfida tra Medvedev e Landaluce si prospetta ricca di emozioni: il campione uscente affronterà un avversario in grande ascesa, motivato da una settimana da protagonista. Entrambi i giocatori hanno dimostrato solidità e determinazione, preannunciando un match equilibrato.