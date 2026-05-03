Il Giro di Romandia si conclude sempre nel segno di Tadej Pogacar. Dopo essere andato a segno già in tre occasioni nei giorni scorsi, il campione del mondo di ciclismo ha messo la sua firma anche nell'ultima tappa con arrivo a Leysin. La corsa si è decisa con un testa a testa tra Pogacar e Lipowitz nel finale, con il tedesco che dopo aver atteso il rientro di Roglic ha di fatto tirato la volata all'avversario eliminando il compagno di squadra.

Bahrain attiva sulla salita finale

Il Giro di Romandia ha fatto calare il sipario sull'edizione 2026 con l'arrivo in salita di Leysin.

La corsa è stata molto lineare, con una fuga da lontano che è stata controllata dalla UAE di Pogacar, desideroso di chiudere in bellezza questa settimana di corsa in cui ha vinto tutto quello che poteva vincere, senza però strafare. A lanciarsi all'attacco sono stati Finn Fisher Black, Jan Tratnik, Jakob Soderqvist, Gil Gelders, Lorenzo Germani, Marco Schrettl, Asbjorn Hellemose e Robbe Dhondt.

La tappa è scivolata via a buona andatura, ma senza sussulti, in attesa della salita conclusiva, dove Fisher Black è rimasto al comando da solo.

Il Team Bahrain ha preso il posto della UAE in testa al gruppo, con Tiberi e Caruso a dettare il ritmo per Lenny Martinez, in piena lotta con Nordhagen per la terza piazza sul podio.

Roglic rientra, ma Lipowitz rilancia subito

Fisher Black è stato raggiunto, ma Martinez dopo il lavoro dei compagni non è passato all'attacco, preferendo rimanere in marcatura su Nordhagen per assicurarsi il podio. E' stato Florian Lipowitz a rompere l'equilibrio a tre chilometri dall'arrivo, con un primo attacco a cui Pogacar ha risposto cercando poi anche un timido rilancio. Lipowitz ha però reagito, facilitato anche dalle pendenze modeste della salita di Leysin.

Dopo aver staccato tutti, Pogacar e Lipowitz non hanno però insistito a fondo, anche perchè il tedesco è sembrato attendere il rientro di Primoz Roglic, distante pochi secondi. Lo sloveno si è accodato nelle ultime centinaia di metri insieme a Nordhagen, Martinez e Fortunato, ma Lipowitz ha immediatamente rilanciato l'andatura mettendo alle corde il compagno e favorendo di fatto lo sprint di Pogacar.

Il campione del mondo è così andato a vincere anche questa quinta tappa, con il duo della RedBull ad osservare la sua esultanza.

La classifica finale del Giro di Romandia vede Pogacar vincitore con 42'' su Lipowitz e 2'44'' su Lenny Martinez.

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