Il Giro di Romandia si conclude sempre nel segno di Tadej Pogacar. Dopo essere andato a segno già in tre occasioni nei giorni scorsi, il campione del mondo di ciclismo ha messo la sua firma anche nell'ultima tappa con arrivo a Leysin. La corsa si è decisa con un testa a testa tra Pogacar e Lipowitz nel finale, con il tedesco che dopo aver atteso il rientro di Roglic ha di fatto tirato la volata all'avversario eliminando il compagno di squadra.

Tadej Pogacar a décroché un quatrième succès d'étape sur #TDR2026 en s'imposant à Leysin devant Florian Lipowitz et Primoz Roglic

Le Slovène a remporté le classement général #TourdeRomandie devant Lipowitz et Lenny Martinez pic.twitter.com/5dovWbcHPS — 🚴 Les Rois du Peloton 🚲 (@LRoisDuPeloton) May 3, 2026

Bahrain attiva sulla salita finale

Il Giro di Romandia ha fatto calare il sipario sull'edizione 2026 con l'arrivo in salita di Leysin.

La corsa è stata molto lineare, con una fuga da lontano che è stata controllata dalla UAE di Pogacar, desideroso di chiudere in bellezza questa settimana di corsa in cui ha vinto tutto quello che poteva vincere, senza però strafare. A lanciarsi all'attacco sono stati Finn Fisher Black, Jan Tratnik, Jakob Soderqvist, Gil Gelders, Lorenzo Germani, Marco Schrettl, Asbjorn Hellemose e Robbe Dhondt.

La tappa è scivolata via a buona andatura, ma senza sussulti, in attesa della salita conclusiva, dove Fisher Black è rimasto al comando da solo.

Il Team Bahrain ha preso il posto della UAE in testa al gruppo, con Tiberi e Caruso a dettare il ritmo per Lenny Martinez, in piena lotta con Nordhagen per la terza piazza sul podio.

Roglic rientra, ma Lipowitz rilancia subito

Fisher Black è stato raggiunto, ma Martinez dopo il lavoro dei compagni non è passato all'attacco, preferendo rimanere in marcatura su Nordhagen per assicurarsi il podio. E' stato Florian Lipowitz a rompere l'equilibrio a tre chilometri dall'arrivo, con un primo attacco a cui Pogacar ha risposto cercando poi anche un timido rilancio. Lipowitz ha però reagito, facilitato anche dalle pendenze modeste della salita di Leysin.

Dopo aver staccato tutti, Pogacar e Lipowitz non hanno però insistito a fondo, anche perchè il tedesco è sembrato attendere il rientro di Primoz Roglic, distante pochi secondi. Lo sloveno si è accodato nelle ultime centinaia di metri insieme a Nordhagen, Martinez e Fortunato, ma Lipowitz ha immediatamente rilanciato l'andatura mettendo alle corde il compagno e favorendo di fatto lo sprint di Pogacar.

Il campione del mondo è così andato a vincere anche questa quinta tappa, con il duo della RedBull ad osservare la sua esultanza.

La classifica finale del Giro di Romandia vede Pogacar vincitore con 42'' su Lipowitz e 2'44'' su Lenny Martinez.