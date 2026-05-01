Il 1° maggio 1994, sul circuito di Imola, la Formula 1 fu segnata da un evento tragico. Durante il Gran Premio di San Marino, Ayrton Senna, a 34 anni, perse la vita in un incidente alla curva del Tamburello. A trentadue anni di distanza, si ricorda quella “domenica di primavera”, svolta cruciale per la sicurezza nello sport automobilistico.

Il dramma di Imola e la carriera di Senna

Quel fine settimana fu funestato da eventi luttuosi: nelle qualifiche, Roland Ratzenberger perse la vita, e il giorno seguente Ayrton Senna morì in gara. La leggenda brasiliana, tre volte campione del mondo con la McLaren (1988, 1990 e 1991), si distinse per completezza tecnica, la maestria sul bagnato e la velocità in qualifica, che gli valsero il record di 65 pole position (1989-2006).

L'eredità di Ayrton Senna

Il ricordo di Ayrton Senna trascende i risultati sportivi. La sua figura, simbolo di eccellenza e passione. A trentadue anni dalla scomparsa, continua a suscitare emozioni profonde tra gli appassionati e nel mondo della Formula 1.

Le commemorazioni a Imola nel 2026

Per onorare la memoria di Ayrton Senna e di Roland Ratzenberger, il 1° maggio 2026 Imola ha ospitato l'“Ayrton Day”. Il programma ha incluso un open day gratuito sulla pista, la presentazione del libro “Senna la magia della perfezione” al Museo Checco Costa, l'inaugurazione delle Tifoserie Ayrton Senna Italia e un momento istituzionale alle curve Tamburello e Villeneuve.

L'iniziativa ha permesso di riflettere sul valore della sicurezza nello sport e sul significato duraturo della figura di Ayrton Senna.