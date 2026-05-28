La città di Rende si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più rilevanti della stagione nazionale di squash: dal 29 al 31 maggio, presso lo Scorpion health club, si svolgeranno i Campionati Italiani Assoluti individuali e di prima categoria, maschili e femminili. L'evento, organizzato dalla Federazione italiana gioco squash, promette tre giorni di intense competizioni e grande spettacolo sportivo.

Circa cento tra i migliori giocatori e giocatrici del panorama nazionale si contenderanno i quattro prestigiosi titoli nazionali in palio. Tra i partecipanti di spicco, figura la quattro volte campionessa italiana Cristina Tartarone, un'atleta di punta e orgoglio locale, essendo originaria proprio di Rende.

La manifestazione richiamerà un'ampia platea di atleti, tecnici, dirigenti e appassionati provenienti da numerose regioni italiane, confermando l'ampia risonanza e l'importanza del torneo a livello nazionale.

Rende, polo d'eccellenza per lo squash

Ospitare un evento di tale prestigio è motivo di grande orgoglio per la comunità rendese e per l'organizzazione sportiva locale. La presidente dell’Asd Squash Scorpion, Ida Cristiano, ha infatti dichiarato: “Per noi è motivo di grande orgoglio ospitare un evento così prestigioso”. Questa affermazione consolida il ruolo di Rende come vera e propria capitale italiana dello squash, grazie sia alla qualità eccellente delle strutture offerte dallo Scorpion health club, sia alla solida e duratura tradizione sportiva che la città ha saputo costruire e mantenere nel corso di molti anni di intensa attività nel settore.

Programma delle gare e accesso al pubblico

Il calendario delle gare è fitto e promette emozioni crescenti. Le competizioni prenderanno il via nella giornata di venerdì 29 maggio, inaugurando un weekend all'insegna dello sport e della competizione. L'evento culminerà domenica 31 maggio con le attesissime finali che decreteranno i nuovi campioni e le nuove campionesse italiane, seguite dalle cerimonie di premiazione. Per garantire la massima affluenza e coinvolgimento, l'ingresso all'evento sarà gratuito, permettendo così a un vasto pubblico di appassionati e curiosi di assistere alle sfide e sostenere i propri beniamini.

Storia e record dei Campionati Italiani

I Campionati Italiani Assoluti di squash rappresentano una competizione individuale di lunga e prestigiosa tradizione, organizzata annualmente dalla Federazione italiana di squash sin dal lontano 1977.

Nel corso della sua ricca storia, la manifestazione ha visto emergere numerosi talenti che hanno lasciato un segno indelebile. Tra le atlete più titolate nella storia del torneo spicca in modo particolare il nome di Manuela Manetta, vera e propria icona della disciplina. Manetta detiene infatti il record femminile di titoli nazionali, un impressionante palmarès che vanta ben dieci vittorie, a testimonianza di una carriera eccezionale e di un dominio incontrastato per lungo tempo nel panorama dello squash italiano.