La Barcolana 58 ha preso il largo con un segnale di entusiasmo inequivocabile, registrando un record di iscrizioni già nelle prime ore. A poche ore dalla presentazione ufficiale, tenutasi presso la Società Velica di Barcola e Grignano, ben 110 imbarcazioni avevano già confermato la loro partecipazione, un dato senza precedenti per il primo giorno di apertura delle registrazioni.

Questa notizia, che ha subito acceso i riflettori sull’edizione imminente, è emersa durante la serata “Barcolana fuori menù, Spring edition” ed è stata successivamente confermata dal patron della manifestazione, Mitja Gialuz.

La sua dichiarazione ha rafforzato l’impressione di un avvio promettente per la regata.

Un successo annunciato e le novità dell’edizione

La conferenza stampa di presentazione, svoltasi con la tradizionale cerimonia del rintocco della campana il 27 maggio 2026, ha rappresentato il palcoscenico per l’annuncio di questo straordinario risultato. Il record di iscritti testimonia la forte capacità di attrazione della Barcolana, riconosciuta come una delle regate veliche più partecipate a livello mondiale.

Durante l’evento, Mitja Gialuz ha illustrato le numerose novità dell’edizione, pensate per arricchire ulteriormente l’esperienza di partecipanti e pubblico. Tra gli elementi di spicco, si segnala il tanto atteso ritorno della Nave Vespucci, simbolo di eccellenza e tradizione marittima.

Sarà inoltre allestito un Villaggio più esteso, in grado di accogliere un numero maggiore di visitatori e offrire nuove opportunità di intrattenimento e approfondimento.

L’edizione Barcolana 58 sarà caratterizzata anche da un nuovo motto, “Be Barcolana”, che invita a vivere appieno lo spirito della regata, e dall’introduzione di una mascotte dedicata, “Lelio”, pensata per coinvolgere anche i più giovani. Questi elementi mirano a rafforzare il senso di comunità e l’identità dell’evento.

Iscrizioni e opportunità per i partecipanti

Le iscrizioni per la Barcolana 58 rimarranno aperte fino al 10 ottobre, offrendo ampio tempo ai velisti per organizzare la propria partecipazione. Per incentivare le adesioni anticipate, è stata introdotta una speciale formula early booking: chi si registrerà entro il 31 luglio avrà una doppia chance di vincere premi Honda, un’opportunità aggiuntiva che rende ancora più vantaggiosa la decisione di iscriversi tempestivamente. Questo approccio sottolinea l’attenzione degli organizzatori verso i partecipanti e il desiderio di garantire un’edizione memorabile sotto ogni aspetto.