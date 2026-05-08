Il Real Madrid ha inflitto una sanzione economica senza precedenti a Federico Valverde e Aurélien Tchouaméni. I due centrocampisti sono stati multati di mezzo milione di euro ciascuno per una rissa scoppiata negli spogliatoi di Valdebebas, al termine dell'allenamento di ieri. La decisione è giunta dopo un immediato procedimento disciplinare interno, a riprova della ferma volontà del club di mantenere la disciplina.

La rissa e le conseguenze immediate

L'alterco tra i centrocampisti è il culmine di una tensione già emersa mercoledì. Ieri, la discussione è degenerata in una rissa, durante la quale Federico Valverde ha riportato un trauma cranico e una ferita alla fronte per un urto accidentale con un tavolo.

Il giocatore ha chiarito su Instagram: "In nessun momento il mio compagno di squadra mi ha colpito, e nemmeno io ho colpito lui".

Il club ha comunicato che entrambi i calciatori "hanno espresso il loro più profondo rammarico e si sono scusati reciprocamente", chiudendo il procedimento senza ulteriori sanzioni sportive. Aurélien Tchouaméni ha partecipato regolarmente all'allenamento. Valverde, invece, dovrà osservare un riposo di almeno dieci giorni per il trauma cranico, seguendo il protocollo medico.

La multa esemplare e il Clásico

La multa di 500.000 euro per ciascun giocatore è una misura di eccezionale severità, un precedente nella storia del Real Madrid. Questa sanzione, pur essendo solo economica, riflette la serietà con cui il club ha gestito l'episodio, optando per la sola penalità pecuniaria al termine di un rapido procedimento interno.

Il provvedimento giunge a pochi giorni dal cruciale Clásico contro il Barcellona, in programma domenica al Camp Nou. Decisiva per le sorti della Liga, il Real Madrid affronta l'impegno con una palpabile tensione interna, aggravata dall'indisponibilità di Valverde e dalla pressione mediatica sullo spogliatoio.

Il procedimento e la disponibilità dei giocatori

La multa è stata decisa venerdì, a conclusione del procedimento disciplinare. I giocatori hanno espresso il loro "totale rammarico" e accettato la sanzione. Nessuna sanzione sportiva è stata prevista. Di conseguenza, Aurélien Tchouaméni sarà disponibile per la partita di domenica contro il Barcellona. Federico Valverde, invece, resterà fermo per il periodo di convalescenza per il trauma cranico, saltando l'importante appuntamento.