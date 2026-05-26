Coco Gauff ha inaugurato la sua campagna di difesa del titolo al Roland-Garros con una vittoria netta e convincente. La tennista americana ha superato l'amica e connazionale Taylor Townsend con il punteggio di 6-4, 6-0 nel primo turno del torneo parigino, in un match disputato in una giornata caratterizzata da temperature particolarmente elevate.

Una partenza determinata e un tributo storico

Nonostante un inizio in salita che l'ha vista sotto per 1-3 nel primo set, Gauff ha dimostrato una notevole resilienza e un “closing kick” impressionante. Ha ribaltato il parziale conquistando undici degli ultimi dodici giochi, chiudendo il primo set 6-4 e dominando il secondo con un perentorio 6-0.

L'incontro si è concluso in soli 81 minuti, evidenziando la determinazione della campionessa in carica.

La sfida ha assunto un significato ancora più profondo poiché si è svolta nel giorno del settantesimo anniversario della storica vittoria di Althea Gibson al Roland-Garros, la prima tennista afroamericana a trionfare in un Grande Slam. Gauff ha espresso la sua emozione riguardo a questa coincidenza: “È stato molto speciale. Sapevo che oggi era l’anniversario. È stato molto appropriato che Taylor ed io fossimo lì. Siamo diretti prodotti dell’eredità che Althea Gibson ha creato. È stato davvero bello che abbiano fatto il video tributo a Gibson. Mi sento fortunata e grata di vivere la vita che sto vivendo oggi.

Sono riconoscente verso persone come lei che hanno spianato la strada.”

La sfida del caldo e la preparazione atletica

Il match è stato condizionato da una calura intensa, con temperature che hanno raggiunto i 90°F (circa 32°C), un record per un 26 maggio a Parigi. Gauff ha gestito il disagio rinfrescandosi con un sacchetto di ghiaccio durante i cambi campo e ha mostrato preoccupazione per il pubblico. “Onestamente mi sentivo più dispiaciuta per i fan. Pensavo: cavolo, state guardando questa partita sotto questo caldo”, ha commentato. “È stato un po’ difficile. Speravo che nessuno svenisse. Quindi sono contenta di averla tenuta breve per mantenere tutti in salute.” La sua resistenza al caldo è stata attribuita agli allenamenti svolti in Florida, dove il clima afoso le ha permesso non solo di adattarsi ma anche di migliorare il rimbalzo del suo servizio kick.

Prospettive future e successi americani

Nel prossimo turno, Coco Gauff affronterà la qualificata egiziana Mayar Sharif, numero 129 del mondo, che cercherà di raggiungere per la prima volta il terzo turno al Roland-Garros. La giornata è stata positiva anche per altre tenniste americane. La testa di serie numero 17, Iva Jovic, ha sconfitto Alexandra Eala per 6-4, 6-2 e si preparerà ad affrontare la connazionale Emma Navarro, in un match che si preannuncia interessante. Navarro, reduce da sei vittorie consecutive, ha superato Janice Tjen 6-4, 6-3 nel suo incontro d'esordio. Anche Ann Li, trenta del seeding, ha avuto un inizio promettente, battendo Zhang Shuai 6-4, 6-2.