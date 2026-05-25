Casper Ruud, due volte finalista al Roland Garros e attuale testa di serie numero quindici, ha conquistato l’accesso al secondo turno dopo una battaglia epica di cinque set contro il russo Roman Safiullin. L’incontro, disputato sul campo Simonne-Mathieu, è stato segnato da temperature torride, superiori ai 32 gradi, e da un andamento imprevedibile, con Ruud che ha dovuto fronteggiare non solo l’avversario ma anche problemi fisici significativi legati al caldo estremo.

Il tennista norvegese aveva iniziato la sua partita con grande slancio, portandosi avanti di due set e avvicinandosi alla vittoria, con un vantaggio di 5-3 e 40-0 nel terzo parziale.

Tuttavia, Ruud ha clamorosamente mancato ben cinque match point, e da quel momento la sfida ha preso una piega del tutto inaspettata. Safiullin ha saputo approfittare delle evidenti difficoltà fisiche dell’avversario, aggiudicandosi il terzo set con il punteggio di 7-5 e dominando in maniera schiacciante il quarto parziale per 6-0. Durante questa fase critica, Ruud, visibilmente provato e in difficoltà, ha richiesto ben due interventi medici per un controllo approfondito dei suoi parametri vitali.

La Battaglia contro il Caldo e la Rimonta

Durante il drammatico quarto set, Ruud ha espresso con chiarezza il suo stato di malessere: "Mi sentivo abbastanza orribile e stordito", ha dichiarato. Ha poi aggiunto: "Era davvero difficile vedere la palla.

Credo che la mia temperatura corporea fosse troppo alta, non riuscivo a raffreddarmi con il caldo di oggi. Per fortuna sono riuscito a prendermi un po’ di tempo per respirare e vedere se i crampi e la temperatura si calmavano. Per fortuna ci sono riuscito. È stata una partita davvero dura". Anche Safiullin ha dovuto ricorrere a un medical timeout per un suo problema fisico, ma la prolungata interruzione del gioco sembra aver giovato maggiormente a Ruud, che nel set decisivo è apparso notevolmente più fresco e recuperato.

Nel quinto e ultimo set, dopo una breve pausa che ha permesso a entrambi i giocatori di rinfrescarsi, Ruud ha trovato immediatamente il break di servizio, mantenendo con determinazione il vantaggio acquisito fino alla fine.

Ha così chiuso l’incontro al suo sesto match point, sigillando una vittoria sofferta ma meritata con il punteggio finale di 6-2, 7-6(5), 5-7, 0-6, 6-2. Al termine della maratona, Ruud ha voluto ringraziare sentitamente il pubblico per il fondamentale sostegno ricevuto: "Mi sento umile. Voglio ringraziare il pubblico per avermi spinto. Ero vicino ad andare a casa, onestamente", ha confessato, sottolineando la gravità della situazione.

Il Percorso di Ruud a Parigi

Questa importante vittoria per Casper Ruud giunge dopo la sua recente e brillante finale raggiunta all’Italian Open, confermando ancora una volta la sua notevole capacità di resistere e competere ai massimi livelli anche nelle condizioni più avverse e difficili.

L’incontro contro Safiullin si è rivelato uno dei più combattuti e intensi della giornata al Roland Garros, caratterizzato da continui ribaltamenti di fronte e da una gestione fisica e mentale estremamente complessa per entrambi i protagonisti. Safiullin, dopo aver saputo rimontare due set di svantaggio e aver dominato il quarto, non è riuscito a mantenere la stessa intensità e lucidità nel set decisivo, mentre Ruud ha saputo sfruttare al meglio la sua esperienza e la sua tenacia nei momenti cruciali della partita.

Grazie a questo successo ottenuto con grande fatica, Ruud affronterà nel prossimo secondo turno il giovane tennista Hamad Medjedovic. L’obiettivo del norvegese è chiaramente quello di proseguire il suo percorso a Parigi e di confermare le sue ambizioni di un’altra profonda e significativa cavalcata nel prestigioso torneo francese.