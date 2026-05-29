Parigi si prepara a un'edizione del Roland-Garros che si preannuncia ricca di colpi di scena e di un'inedita incertezza. L'eliminazione del numero uno del mondo, Jannik Sinner, e la precedente assenza per infortunio di Carlos Alcaraz, hanno lasciato un vuoto significativo nel tabellone maschile. Il prestigioso torneo parigino, privo dei suoi due principali favoriti, si trova ora in uno scenario completamente riscritto, trasformando la corsa al titolo in una vera e propria caccia al nuovo campione.

Il vuoto inatteso e le nuove prospettive

La clamorosa uscita di scena di Jannik Sinner ha indubbiamente creato un vuoto inatteso e ha generato ampia discussione.

Come efficacemente descritto da Le Parisien, "il numero uno ha vacillato, con una defaillance tanto folle quanto inesorabile", evidenziando l'impatto della sua eliminazione. Michael Llodra, consulente sportivo di France Télévisions, ha commentato che "come la natura, anche il tennis ha orrore del vuoto", suggerendo l'ascesa di nuovi protagonisti o la riaffermazione di figure consolidate.

In questo contesto di rinnovata apertura, Novak Djokovic emerge con forza. Llodra ha sottolineato come il tennista serbo, unico campione Slam rimasto in gara, diventerà progressivamente "più difficile da affrontare perché avrà acquistato fiducia" nelle fasi decisive. Molti analisti lo indicano ora come il favorito più credibile per interrompere la recente egemonia di Sinner e Alcaraz nei major, in un tabellone che si presenta come una "deliziosa incognita", completamente aperto e privo di certezze assolute, offrendo opportunità insperate a giocatori meno attesi.

I contendenti al titolo: tra esperienza e nuove promesse

Tra i candidati più accreditati a raccogliere l'eredità, l'analisi di Llodra identifica in Alexander Zverev il profilo più solido e consistente. Il tennista tedesco, attuale numero due del mondo, ha già dimostrato il suo valore e la sua familiarità con la terra battuta parigina, avendo raggiunto la finale nel 2024. La sua posizione nella stessa parte del tabellone di Djokovic preannuncia un possibile e attesissimo scontro in semifinale, decisivo per l'accesso alla finale.

Sul fronte italiano, l'ex tennista Gilles Simon ha definito questa edizione del Roland-Garros "mai così aperto" e ha rilanciato con convinzione la candidatura di Flavio Cobolli.

Simon ha descritto Cobolli come "un vero giocatore su terra battuta", evidenziando la sua attuale fiducia e il vantaggio di non avere "nulla da perdere". Cobolli rappresenta una delle figure emergenti che potrebbero seriamente sorprendere in un'edizione così imprevedibile e avvincente del torneo.

Un Roland-Garros all'insegna dell'imprevedibilità

Con l'assenza contemporanea dei due principali favoriti, il tabellone maschile del Roland-Garros 2026 si configura come un evento sportivo di straordinaria imprevedibilità. Da un lato, Djokovic e Zverev si ergono come i nomi più esperti e solidi, forti di un palmarès consolidato e di una profonda conoscenza delle dinamiche del torneo. Dall'altro, l'apertura del campo offre a giocatori meno attesi, come il promettente Cobolli, l'opportunità unica di mettersi in luce, di sovvertire ogni pronostico e di scrivere una pagina indimenticabile nella storia del tennis.

Questa edizione del Roland-Garros si preannuncia tra le più emozionanti e incerte degli ultimi anni, promettendo un susseguirsi di emozioni e colpi di scena fino all'ultimo punto. L'assenza di certezze assolute rende ogni match cruciale e ogni vittoria un passo significativo verso un titolo che, quest'anno più che mai, sembra essere alla portata di un numero sorprendentemente ampio di contendenti.