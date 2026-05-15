Casper Ruud è il primo finalista degli Internazionali di Roma, avendo superato Luciano Darderi in semifinale con un netto 6-1, 6-1. La partita, disputata sul Centrale del Foro Italico, ha visto il norvegese imporsi con autorità, interrompendo il sogno dell'italiano di raggiungere la sua prima finale nel prestigioso torneo.

La semifinale è stata caratterizzata da una lunga interruzione per pioggia nel corso del primo set, quando Ruud conduceva per 4-1 e Darderi era al servizio. Dopo oltre un'ora di stop, i due giocatori sono tornati in campo, ma il copione non è cambiato: Ruud ha continuato a dominare, chiudendo il primo parziale 6-1 grazie a un servizio efficace e a una maggiore solidità nei momenti chiave.

La cronaca della semifinale

Nel secondo set, Darderi ha provato a reagire, riuscendo a conquistare il suo primo game grazie a un ace e tenendo il servizio a zero sul 4-1. Tuttavia, Ruud ha mantenuto saldamente il controllo del gioco, sfruttando le difficoltà dell'azzurro nel prolungare gli scambi e chiudendo rapidamente la pratica con un altro 6-1. Il norvegese ha mostrato grande sicurezza, tenendo spesso il servizio senza concedere punti e approfittando degli errori dell'avversario.

Darderi, apparso contratto e falloso soprattutto nei primi game, ha subito il break già in apertura di entrambi i set. Nonostante un tentativo di controbreak nel primo parziale, l'italiano non è riuscito a invertire l'inerzia dell'incontro.

La pioggia ha rappresentato un'ulteriore difficoltà, ma non ha alterato l'andamento della sfida, che ha visto Ruud sempre in controllo.

Il percorso di Darderi e il contesto del torneo

Nonostante la sconfitta, la semifinale agli Internazionali di Roma rappresenta comunque un traguardo significativo per Luciano Darderi. Grazie a questo risultato, il tennista italiano migliora il proprio ranking mondiale, entrando tra i primi sedici giocatori del circuito. Durante la lunga sospensione per pioggia, Darderi ha cercato di mantenere la concentrazione anche con gesti di routine, come ordinare un caffè durante il cambio campo, un aneddoto che sottolinea la tensione e l'importanza dell'evento.

Il torneo romano, spesso influenzato dalle condizioni meteorologiche, ha visto anche quest'anno una semifinale interrotta dalle precipitazioni.

La determinazione di Ruud ha prevalso, e il norvegese si prepara ora ad affrontare la finale. Darderi, dal canto suo, può guardare con fiducia ai prossimi appuntamenti, forte di una crescita costante e di una nuova, prestigiosa posizione nel ranking ATP.