Casper Ruud ha conquistato gli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia al Foro Italico, superando Jiri Lehecka con un convincente 6-3, 6-4. Dopo il match, il tennista norvegese ha espresso ammirazione per Jannik Sinner, definendolo 'robotico' non come critica, ma come il più grande dei complimenti per la sua straordinaria abilità e precisione in campo.

Il percorso di Ruud

Con questa vittoria, Ruud, testa di serie numero ventitré, ha consolidato il suo bilancio a Roma (diciotto successi, sei sconfitte). Il suo percorso proseguirà con un atteso confronto contro l'italiano Lorenzo Musetti, un avversario con cui vanta un equilibrio di una vittoria a testa.

Sinner 'robotico': un elogio

Il paragone con un robot, non un'offesa, è stato spiegato da Ruud come un vero elogio. Il norvegese ha ricordato il loro precedente scontro agli Internazionali d'Italia dell'anno scorso, un match in cui fu nettamente sconfitto (6-0, 6-1). 'Giocai contro di lui qui a Roma e già in quel momento pensavo che stesse giocando a un livello pazzesco', ha dichiarato Ruud, descrivendo quella performance di Sinner come 'quasi perfetta'. Ha poi sottolineato la potenza e la velocità dei colpi dell'azzurro, capaci di restituire ogni palla 'a cento miglia all’ora', rendendo difficile la reazione avversaria.

Intervistato da Ziggo Sport, Ruud ha approfondito il significato di questo paragone.

'Vedo un sacco di gente dire che lui è un robot', ha affermato, 'ma quando sai quanto è difficile giocare a tennis e riesci a renderlo quasi robotico, dimostri solo quanto sei bravo'. Ha ribadito che 'dovrebbe essere un complimento' la capacità di Sinner di far sembrare uno sport così complesso semplice e lineare, una qualità che pochi atleti esprimono a questi livelli.

La pressione su Sinner

Il norvegese ha poi posto l'accento sulla crescente pressione che accompagna Sinner, ora riconosciuto come il numero uno del mondo. 'Quello che sta facendo è semplicemente impressionante', ha commentato Ruud. 'Ora tutti gli altri giocatori lo puntano, più vinci e più hai un bersaglio sulla schiena, lui però continua a battere tutti.

Vederlo vincere è sicuramente d’ispirazione per l'intero circuito'.

Il contesto del torneo

Queste dichiarazioni di Casper Ruud giungono al termine del terzo turno degli Internazionali d’Italia, un momento cruciale. La sua vittoria odierna lo proietta verso gli ottavi, dove affronterà Musetti. Le sue parole confermano l'ammirazione e il rispetto che Jannik Sinner, il numero uno del mondo, sta riscuotendo nel circuito, grazie alla sua ininterrotta serie di successi, in particolare sulla terra battuta.