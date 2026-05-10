Iga Swiatek ha ribadito il suo incontrastabile dominio sulla terra rossa del Foro Italico, sbaragliando Elisabetta Cocciaretto con un perentorio 6-1, 6-0. Questo netto successo, ottenuto in soli sessantacinque minuti, ha proiettato la polacca agli ottavi di finale del WTA 1000 di Roma. La tre volte campionessa del torneo ha dimostrato una superiorità schiacciante, inanellando nove giochi consecutivi dopo un breve momento di equilibrio iniziale.

L'incontro ha preso una piega decisiva dopo che Cocciaretto era riuscita a tenere il servizio per il 3-1 nel primo set.

Da quel momento, Swiatek ha ingranato la marcia superiore, esibendo una solidità impeccabile e un'aggressività calibrata. La numero uno del mondo ha annichilito l'avversaria italiana, non concedendo più alcun gioco. Le sue statistiche parlano chiaro: diciassette vincenti contro i soli cinque di Cocciaretto e un perfetto tre su tre sui break point salvati nel secondo set. "Volevo solo essere solida e concentrarmi su me stessa, indipendentemente dal punteggio", ha commentato Swiatek a fine partita, soddisfatta. "Mi è piaciuto molto come ho giocato oggi: il servizio è stato buono e sono riuscita ad aprire bene il campo."

Il cammino verso gli ottavi e la sfida con Osaka

Questa vittoria segna la ventitreesima affermazione di Swiatek a Roma, a fronte di appena tre sconfitte, e le garantisce l'accesso agli ottavi di finale per la quinta volta in carriera.

Il prossimo ostacolo sarà la temibile Naomi Osaka, in una sfida che promette scintille. Le due campionesse si sono già affrontate quest'anno al Roland-Garros, in un match epico dove Swiatek ha prevalso dopo aver annullato un match point. "Abbiamo giocato spesso", ha dichiarato la polacca, consapevole della forza dell'avversaria. "So cosa può portare in campo e quanto bene può giocare quando sente la palla: sarò pronta."

Statistiche di un dominio

Il punteggio finale di 6-1, 6-0, una copia carbone dell'incontro dello scorso anno sempre a Roma, sottolinea la netta supremazia di Swiatek sulla terra battuta capitolina. La polacca ha dominato anche in risposta, vincendo il 62 percento dei punti su servizio avversario.

Con questo match, Swiatek ha raggiunto la cifra impressionante di dieci set vinti per 6-0 (i cosiddetti "bagel") nel torneo romano. Un dato che la pone in compagnia di leggende del tennis: solo Chris Evert, Serena Williams e Gabriela Sabatini hanno ottenuto risultati migliori in questa particolare statistica. Nonostante l'impegno e la tenacia, Elisabetta Cocciaretto non è riuscita a trovare le contromisure per arginare la forza della campionessa in carica, che ora si proietta con grande fiducia verso il suo prossimo impegno.